Τοποθετήθηκαν οι Υποστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με το δελτίο τύπου της Αθήνας στις 24 Ιανουαρίου 2026.

Οι τοποθετήσεις των Υποστρατήγων της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με απόφαση του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ., Αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου, όπως ανακοινώθηκε στις 24 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο Υποστράτηγος Μαρίνος Στάκης τοποθετείται στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων, όπου υπηρετεί ως Γενικός Διευθυντής, ενώ ο Πέτρος Παυλόπουλος αναλαμβάνει τη Διεύθυνση Προστασίας του Προέδρου της Κυβέρνησης, επίσης στη θέση του Διευθυντή.

Ο Ηλίας Αξιότοπουλος παραμένει στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής, και ο Σωτήριος Νικολακόπουλος στη Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης του Αρχηγείου, ως Γενικός Διευθυντής.

Στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος παραμένει ο Φώτιος Ντουίτσης ως Διευθυντής, ενώ ο Γεώργιος Τζήμας συνεχίζει στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, στη θέση του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή.

Τοποθετήσεις σε περιφερειακές και ειδικές διευθύνσεις

Ο Σπυρίδων Λάσκος παραμένει Διευθυντής στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ ο Λουκάς Θάνος συνεχίζει ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Νοτίου Αιγαίου. Αντίστοιχα, ο Μιχαήλ Σεβδυνίδης διατηρεί τη θέση του στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου.

Ο Θεόδωρος Τσατσάρης παραμένει στη Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, ο Αθανάσιος Καμπράς στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και ο Γεώργιος Μιχαηλίδης στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής, όλοι στις υφιστάμενες θέσεις τους.

Μετακινήσεις σημειώνονται για τον Γεώργιο Δούκη, ο οποίος μετατίθεται από τα Ιόνια Νησιά στην Κρήτη, και για τον Δημήτριο Βούλγαρη, που τοποθετείται από την Αττική στα Ιόνια Νησιά.

Στελέχωση ειδικών υπηρεσιών

Ο Παναγιώτης Δημακαρέας αναλαμβάνει τη Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων, ενώ ο Λάμπρος Κατσαντώνης παραμένει στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής. Ο Ιωάννης Σταυρακάκης συνεχίζει ως Υποδιευθυντής στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Στη Διεύθυνση Ασφάλειας της Βουλής των Ελλήνων παραμένει ο Ιωάννης Λιανουδάκης, ενώ ο Ηλίας Βαζούρας μετακινείται στην Α΄ Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου. Ο Χρήστος Παπαφιλίππου τοποθετείται στο Γραφείο του Β΄ Υπαρχηγού ως Βοηθός.

Τέλος, ο Κωνσταντίνος Κακούσης συνεχίζει στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου, ο Λυκούργος Μπιτσακάκης στη Δυτική Αττική, ο Κωνσταντίνος Πλατιάς στη Γενική Διεύθυνση Επιτελικού Συντονισμού του Αρχηγείου, ο Αριστείδης Λυμπεράτος στην Αστυνομία Πειραιώς, ενώ ο Μιχαήλ Λιός και ο Γεώργιος Πουλιανός παραμένουν στις Διευθύνσεις Εγκληματολογικών Ερευνών και Υγειονομικού αντίστοιχα.