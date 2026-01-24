Ένας ανήλικος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και 50 αλλοδαποί εντοπίστηκαν στην περιοχή βορειοανατολικά της Ικαρίας, κοντά στο αεροδρόμιο.

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος για την έρευνα και τον εντοπισμό τεσσάρων αγνοουμένων που φέρονται να επέβαιναν σε λέμβο από την οποία αποβιβάστηκαν οι αλλοδαποί.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν πλωτό ασθενοφόρο και περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας και ιδιωτικό σκάφος.

Ένας ανήλικος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και 50 αλλοδαποί εντοπίστηκαν στη χερσαία περιοχή βορειοανατολικά της Ικαρίας, κοντά στο αεροδρόμιο. Από τις πρωινές ώρες βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας του Λιμενικού Σώματος στη θαλάσσια περιοχή για τον εντοπισμό τεσσάρων αγνοουμένων.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, οι τέσσερις αγνοούμενοι φέρονται να επέβαιναν στη λέμβο από την οποία αποβιβάστηκαν οι αλλοδαποί. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατός ο εντοπισμός τους, παρά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες.

Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν πλωτό ασθενοφόρο και περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και ιδιωτικό σκάφος που συνδράμει στις έρευνες.