Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί νέους κινδύνους για τη δημοκρατία.

Τα «AI bot swarms» είναι αυτόνομα ψηφιακά συστήματα που μιμούνται ανθρώπινη συμπεριφορά για τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης.

Οι ειδικοί ζητούν διεθνή δράση: ανίχνευση AI σμηνών, σήμανση περιεχομένου και αυστηρότερα πλαίσια διαφάνειας για πλατφόρμες.

Τεχνητή νοημοσύνη και δημοκρατία βρίσκονται πλέον σε κρίσιμο σταυροδρόμι, καθώς η ραγδαία εξέλιξη της AI δημιουργεί έναν νέο, ιδιαίτερα ανησυχητικό κίνδυνο. Ερευνητές στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της παραπληροφόρησης προειδοποιούν ότι πολιτικοί ηγέτες ή αυταρχικά καθεστώτα ενδέχεται να αξιοποιήσουν «σμήνη» αυτόνομων ψηφιακών πρακτόρων, ικανών να μιμούνται με πειστικότητα την ανθρώπινη συμπεριφορά, με στόχο τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης και την υπονόμευση εκλογικών διαδικασιών.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα λεγόμενα «AI bot swarms» δεν περιορίζονται στη διάδοση απλής παραπληροφόρησης. Πρόκειται για συνεργαζόμενα συστήματα που δρουν συντονισμένα, διεισδύουν σε διαδικτυακές κοινότητες, μελετούν τις κοινωνικές και ψυχολογικές αδυναμίες των χρηστών και δημιουργούν τεχνητή συναίνεση γύρω από ψευδή ή παραπλανητικά αφηγήματα.

Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσαν να επηρεάσουν μαζικά ολόκληρους πληθυσμούς, οδηγώντας ακόμη και στην αποδοχή της ακύρωσης εκλογών ή στην αμφισβήτηση νόμιμων αποτελεσμάτων.

Η νέα γενιά πρακτορικής τεχνητής νοημοσύνης

Η απειλή εντείνεται από τις πρόσφατες εξελίξεις στην «πρακτορική» τεχνητή νοημοσύνη, η οποία επιτρέπει στα συστήματα να σχεδιάζουν, να αποφασίζουν και να συντονίζουν ενέργειες χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Τα σύγχρονα μοντέλα είναι πλέον ικανά να υιοθετούν κατάλληλο ύφος λόγου, να χρησιμοποιούν αργκό και να δημοσιεύουν με ακανόνιστο ρυθμό, προσαρμόζοντας το περιεχόμενό τους ανάλογα με το κοινό.

Αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν την ανίχνευσή τους εξαιρετικά δύσκολη. Παράλληλα, τα συστήματα μπορούν να λειτουργούν σε πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας – από τα κοινωνικά δίκτυα και τις εφαρμογές μηνυμάτων έως ιστολόγια και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Πρώιμα παραδείγματα και επιπτώσεις

Ήδη, πρώιμες μορφές τέτοιων επιχειρήσεων επιρροής έχουν εντοπιστεί σε πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις στην Ασία. Εκεί, AI bots φέρονται να συμμετείχαν σε συζητήσεις με πολίτες, προσφέροντας τεράστιους όγκους μη επαληθεύσιμων πληροφοριών και προκαλώντας σύγχυση ή «πληροφοριακή κόπωση».

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η στρατηγική δεν στοχεύει στην ανοιχτή προπαγάνδα, αλλά στην καλλιέργεια ουδετερότητας και αποστασιοποίησης. Αυτή η τακτική μπορεί να αποδυναμώσει τη δημοκρατική συμμετοχή και να στιγματίσει όσους εκφράζουν σαφείς πολιτικές θέσεις ως «ακραίους».

Το μέλλον και η ανάγκη διεθνούς δράσης

Αν και ορισμένοι ειδικοί θεωρούν ότι η πλήρης αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών μπορεί να καθυστερήσει, είτε λόγω πολιτικού ρίσκου είτε λόγω της επιρροής της παραδοσιακής προπαγάνδας, η τεχνολογική δυνατότητα υπάρχει ήδη. Το χαμηλό κόστος, η ευκολία πρόσβασης και η συνεχής βελτίωση των μοντέλων καθιστούν ρεαλιστικό το σενάριο μαζικών, αυτοματοποιημένων εκστρατειών χειραγώγησης στο άμεσο μέλλον.

Οι ερευνητές ζητούν συντονισμένη διεθνή δράση και προτείνουν μέτρα όπως εργαλεία ανίχνευσης «σμηνών» AI, σήμανση περιεχομένου που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη και αυστηρότερα πλαίσια διαφάνειας για τις ψηφιακές πλατφόρμες. Όπως προειδοποιούν, χωρίς έγκαιρη παρέμβαση, τα σμήνη τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να εξελιχθούν σε έναν από τους σοβαρότερους και πιο δυσδιάκριτους κινδύνους για τη δημοκρατία του 21ου αιώνα.