Διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά σε τριμερή συνάντηση στο Αμπού Ντάμπι μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας, με επίκεντρο το εδαφικό ζήτημα του Ντονμπάς, χωρίς όμως να επιτευχθεί συμφωνία.

Οι ρωσικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί έχουν προκαλέσει τη σοβαρότερη ενεργειακή κρίση στην Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Ουκρανία δέχεται έντονες πιέσεις από τις ΗΠΑ να αποδεχθεί μια ειρηνευτική λύση, ενώ η Ρωσία απαιτεί την παραχώρηση ολόκληρης της βιομηχανικής περιοχής του Ντονμπάς ως προϋπόθεση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Ουκρανία σπάνια βρίσκονται στην ίδια πλευρά του τραπεζιού. Ωστόσο, στην πρώτη τριμερή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Αμπού Ντάμπι καταγράφηκαν ορισμένα σημεία σύγκλισης – με ένα «αγκάθι» να παραμένει άλυτο: το Ντονμπάς.

Διαπραγματευτές από τη Ρωσία και την Ουκρανία συναντήθηκαν την Παρασκευή (23/01) στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με βασικό αντικείμενο το εδαφικό ζήτημα του Ντονμπάς. Παρά τις επαφές, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις προόδου προς έναν συμβιβασμό, την ώρα που οι ρωσικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί έχουν οδηγήσει την Ουκρανία στη σοβαρότερη ενεργειακή κρίση από την έναρξη του πολέμου.

Το Κίεβο δέχεται αυξανόμενες πιέσεις από την Ουάσινγκτον να αποδεχθεί μια ειρηνευτική λύση στον πόλεμο που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022. Η Μόσχα ζητά την πλήρη παραχώρηση της βιομηχανικής περιοχής του Ντονμπάς ως προϋπόθεση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ξεκαθάρισε ότι το εδαφικό ζήτημα αποτελεί τον πυρήνα των συνομιλιών, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν το Σάββατο. «Το σημαντικότερο είναι η Ρωσία να είναι έτοιμη να τελειώσει τον πόλεμο που ξεκίνησε η ίδια», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram, υπογραμμίζοντας πως είναι ακόμη νωρίς για συμπεράσματα.

Την ίδια ώρα, παρά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι μια συμφωνία βρίσκεται κοντά, ο Ζελένσκι επανέλαβε πως η Ουκρανία δεν είναι διατεθειμένη να παραδώσει εδάφη της. Αντίστοιχα αμετακίνητη εμφανίζεται και η Μόσχα, με τον σύμβουλο του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ να προειδοποιεί ότι χωρίς επίλυση του εδαφικού ζητήματος δεν μπορεί να υπάρξει μακροπρόθεσμη λύση.

Τι είναι το Ντονμπάς και γιατί έχει σημασία

Το Ντονμπάς —που περιλαμβάνει τις περιοχές Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ— υπήρξε για δεκαετίες το βιομηχανικό κέντρο της Ουκρανίας. Πλούσιο σε άνθρακα, ορυκτά και εύφορα εδάφη, αποτελεί κομβικό σημείο για τη βαριά βιομηχανία, τις μεταφορές και την άμυνα της χώρας.

Σύμφωνα με αναλύσεις του CNN, ο Βλαντίμιρ Πούτιν θεωρεί το Ντονμπάς ιστορικό τμήμα της «ρωσικής σφαίρας» και αμφισβητεί ευθέως το δικαίωμα της Ουκρανίας να υπάρχει ως ανεξάρτητο κράτος. Η περιοχή ήταν το επίκεντρο της ρωσικής αποσταθεροποίησης ήδη από το 2014, μετά την προσάρτηση της Κριμαίας.

Παρά τη στρατιωτική υπεροχή της Ρωσίας, η Μόσχα δεν έχει καταφέρει να καταλάβει πλήρως το Ντονμπάς. Ελέγχει σχεδόν όλο το Λουγκάνσκ και περίπου το 70% του Ντονέτσκ, με τις μάχες να συνεχίζονται σφοδρά στη ζώνη του μετώπου.

Τι διακυβεύεται για την Ουκρανία

Η ουκρανική κυβέρνηση απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο μόνιμων εδαφικών παραχωρήσεων, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα παραβίαζε το διεθνές δίκαιο. Ωστόσο, με τη στήριξη των Ευρωπαίων συμμάχων, το Κίεβο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας κατάπαυσης του πυρός που θα «παγώσει» τη σύγκρουση στις σημερινές γραμμές.

Η απώλεια του Ντονμπάς θα είχε βαρύτατες συνέπειες: Πρόκειται για τη βασική αμυντική ζώνη της Ουκρανίας, με κρίσιμες υποδομές, σιδηροδρομικά δίκτυα και βιομηχανικά κέντρα που στηρίζουν το μέτωπο. Η παράδοσή του θα καθιστούσε τη χώρα πολύ πιο ευάλωτη σε μελλοντική ρωσική επιθετικότητα.