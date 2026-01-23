Στη φάση διαπραγματεύσεων υπάρχει πρόταση σύμφωνα με την οποία ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενδέχεται να αποδεχθεί την παραχώρηση εδάφους του Ντονμπάς.

Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία βρίσκεται πρόταση σύμφωνα με την οποία ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μπορούσε να αποδεχθεί την παραχώρηση εδαφικού ελέγχου στο Ντονμπάς, με αντάλλαγμα πακέτο χρηματοδότησης ύψους 800 δισ. δολαρίων για την ανοικοδόμηση της χώρας και δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας, όπως μεταδίδει η ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι συζητήσεις στηρίζονται σε τέσσερα έγγραφα που περιλαμβάνουν πλαίσιο ειρήνης, σχέδιο ανοικοδόμησης 800 δισ. δολαρίων, δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας και μια σειρά βημάτων, με προϋπόθεση την παραχώρηση του Ντονέτσκ από την Ουκρανία.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, οι δύο απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις συνομιλίες τους με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ταξίδεψαν στο Άμπου Ντάμπι, όπου ξεκίνησαν οι πρώτες απευθείας διαπραγματεύσεις Ρώσων και Ουκρανών από το 2022.

Της ουκρανικής αντιπροσωπείας ηγείται ο επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης Κίριλο Μπουντάνοφ, ενώ τη ρωσική πλευρά εκπροσωπούν ο Κιρίλ Ντμίτριεφ και ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών Ίγκορ Κοστιούκοφ.

Τα έγγραφα και τα σενάρια της συμφωνίας

Οι διαπραγματευτές φέρεται να διαθέτουν τέσσερα διαφορετικά έγγραφα που, θεωρητικά, θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. Το πρώτο είναι ένα κείμενο-«ομπρέλα» για το συνολικό πλαίσιο, όπως εξηγεί στην Corriere ο Κροάτης πρωθυπουργός Αντρέι Πλένκοβιτς.

Ακολουθούν τρεις ενότητες, με την πιο πολιτικά επικίνδυνη για τον Ζελένσκι να αφορά την παραχώρηση στη Ρωσία μέρους του Ντονμπάς του τμήματος του Ντονέτσκ που παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο. Ο Πλένκοβιτς υπογραμμίζει ότι «είναι σημαντικό το έδαφος να μην παραχωρηθεί de jure», ώστε «να παραμείνει χώρος και χρόνος για επανεξέταση όσων είναι διαπραγματεύσιμα».

Οι ανησυχίες του Κιέβου και τα δυτικά ανταλλάγματα

Για τον Ζελένσκι, η παραχώρηση αυτή θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς η ουκρανική κοινή γνώμη παραμένει αντίθετη. Η εγκατάλειψη των οχυρώσεων του Ντονέτσκ θα μπορούσε να επιτρέψει νέες ρωσικές προελάσεις προς τον Δνείπερο και την Οδησσό.

Μια τέτοια εξέλιξη θα σήμαινε, σύμφωνα με αναλυτές, το τέλος της ανεξάρτητης Ουκρανίας, εφόσον η χώρα θα έχανε την πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα και θα εξαρτιόταν από τη ρωσική συναίνεση για τις εξαγωγές της.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προτείνουν δύο αντισταθμίσματα για να ενθαρρύνουν τον Ζελένσκι να αναλάβει αυτό το ρίσκο.

Το πρώτο έγγραφο προβλέπει σχέδιο δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης ύψους 800 δισ. δολαρίων για την ανοικοδόμηση και επανεκκίνηση της Ουκρανίας, υπό την καθοδήγηση του επικεφαλής της BlackRock, Λάρι Φινκ. Το δεύτερο αφορά παροχή αμερικανικών εγγυήσεων ασφαλείας, με ευρωπαϊκή στήριξη και πιθανή ανάπτυξη δυνάμεων επί του πεδίου.

Το ανοιχτό ζήτημα του Ντονέτσκ

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι «είμαι αισιόδοξος, έχει απομείνει μόνο ένα ανοιχτό ζήτημα το Ντονέτσκ, αλλά έχουμε συζητήσει πολλές εκδοχές, κάτι που σημαίνει ότι είναι επιλύσιμο. Ο Ζελένσκι είναι διαθέσιμος». Ωστόσο, οι συμφωνίες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας Άλεξ Στουμπ, ανέφερε ότι υπάρχει και έγγραφο που καθορίζει τη «σειρά των βημάτων»: η Ουκρανία θα πρέπει να παραχωρήσει πρώτα το Ντονέτσκ. Παράλληλα, το σχέδιο ανοικοδόμησης των 800 δισ. δολαρίων παραμένει θεωρητικό, καθώς τα κεφάλαια δεν έχουν εξασφαλιστεί.

Παραμένει επίσης αβέβαιο αν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, θα δεχθεί εγγυήσεις ασφαλείας που θα περιλαμβάνουν παρουσία στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία.

Αξίζει να σημειωθεί,το δημοσίευμα καταλήγει ότι το ηθικό και πολιτικό δίλημμα του Ζελένσκι παραμένει ανοιχτό, χωρίς σαφή κατάληξη στις διαπραγματεύσεις.

