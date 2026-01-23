Αιχμηρή ήταν η τοποθέτηση του προέδρου της Βουλής απέναντι στον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Κατά την ενημέρωση των κοινοβουλευτικών συντακτών, ο Νικήτας Κακλαμάνης απάντησε στις δημόσιες δηλώσεις του Βασίλη Κικίλια, ο οποίος είχε ζητήσει η Βουλή να «υιοθετήσει» το ανήλικο παιδί του 53χρονου λιμενικού που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στο Άστρος Κυνουρίας, λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας.

«Οι υπουργοί καλό είναι να κοιτάνε τα υπουργεία τους και να μην χτυπούν ανοιχτές πόρτες», σχολίασε ο κ. Κακλαμάνης.

«Δεν με ενόχλησε κάτι. Όταν πληρώνει η Βουλή, οφείλουν να λένε για τη Βουλή. Δίνουμε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο στα παιδιά, πέρυσι το κονδύλι ανήλθε σε περίπου 700.000 ευρώ», πρόσθεσε, ενημερώνοντας πως επικοινώνησε τηλεφωνικώς με τον Βασίλη Κικίλια και πως αυτονοήτως η Βουλή θα στηρίξει και αυτό το παιδί.

Σύμφωνα εξάλλου με τον Νικήτα Κακλαμάνη, από το 2010 η Βουλή με ομόφωνη απόφασή της «υιοθετεί», στηρίζει δηλαδή οικονομικά, τα τέκνα των πεσόντων εν ώρα καθήκοντος στις Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ ήδη από το 2011 το μέτρο επεκτάθηκε σε όλους τους ένστολους.

Όπως υπενθύμισε, για το πρώτο παιδί προβλέπεται ως βοήθεια το ποσό των 10.000 ευρώ ετησίως, για δυο παιδιά 18.000, για τρία παιδιά 21.000 και για άνω των τριών παιδιών 25.000 ευρώ. Εφόσον τα παιδιά σπουδάζουν, η ενίσχυση διαρκεί μέχρι να συμπληρώσουν το 25ο έτος της ηλικίας τους. Σημειώνεται, τέλος πως αυτή τη στιγμή η Βουλή «υιοθετεί» συνολικώς 69 παιδιά.

Η δήλωση του Βασίλη Κικίλια

Τη βαθιά οδύνη του για τον θάνατο στελέχους του Λιμενικού Σώματος που έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας στο λιμάνι Παράλιο Άτρος Κυνουρίας εξέφρασε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

«Η οικογένεια του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής έχασε έναν άνθρωπό της στο καθήκον. Είμαστε ευγνώμονες για την προσφορά του», ανέφερε, σε δήλωσή του, ο υπουργός.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Πολιτεία θα σταθεί στο πλευρό της οικογένειας του εκλιπόντος, επισημαίνοντας πως ήδη έχει επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνης, προκειμένου να υπάρξει θεσμική μέριμνα για το ανήλικο παιδί του 53χρονου αξιωματικού.

«Ζήτησα η ελληνική Βουλή να το αγκαλιάσει και να το “υιοθετήσει”. Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, θα αποσταλεί ο φάκελος για τα περαιτέρω», τόνισε ο κ. Κικίλιας. «Οι άντρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος υπηρετούν την πατρίδα, όπως βλέπετε, με αυταπάρνηση και πολλές φορές με πολύ υψηλό κίνδυνο», πρόσθεσε.