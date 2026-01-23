Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κώστας Σκρέκας, και ο Γραμματέας Οργανωτικού του κόμματος, κ. Στέλιος Κονταδάκης, επισκέφθηκαν την Αιτωλοακαρνανία και το Αγρίνιο.

Αιτωλοακαρνανία και Αγρίνιο επισκέφθηκαν ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας και ο Γραμματέας Οργανωτικού του κόμματος Στέλιος Κονταδάκης, συνοδευόμενοι από τον βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας της ΝΔ Θανάση Παπαθανάση. Η περιοδεία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επαφών με την τοπική αυτοδιοίκηση, τους παραγωγικούς φορείς και την τοπική οικονομία.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η αντιπροσωπεία βρέθηκε στο Δημαρχείο Αγρινίου, όπου συναντήθηκε με τον δήμαρχο και τη δημοτική αρχή. Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν θέματα καθημερινότητας, προτεραιότητες έργων και παρεμβάσεων που αφορούν την πόλη και την ευρύτερη περιοχή.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συνεργασία μεταξύ κεντρικής διοίκησης και αυτοδιοίκησης για την επιτάχυνση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης.

Συναντήσεις με φορείς και επιχειρηματίες

Η περιοδεία συνεχίστηκε στο Εμπορικό Επιμελητήριο, όπου διεξήχθη ουσιαστικός διάλογος με εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας και των παραγωγικών φορέων του νομού. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις προοπτικές της τοπικής αγοράς, στη στήριξη των επιχειρήσεων και στις δυνατότητες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης στην περιοχή.

Ακολούθησε επίσκεψη στην τοπική επιχείρηση ΜΟΝ ΑΜΙ, η οποία δραστηριοποιείται με σημαντική εμβέλεια σε πανελλαδικό επίπεδο. Η εταιρεία παρουσιάζει υποδειγματικά πρότυπα λειτουργίας, αναδεικνύοντας τη δυναμική των επιχειρήσεων της Αιτωλοακαρνανίας.

Διευρυμένη συνεδρίαση της ΔΕΕΠ Αιτωλοακαρνανίας

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε η πρώτη διευρυμένη συνεδρίαση της νεοσυσταθείσας ΔΕΕΠ Αιτωλοακαρνανίας. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε εκτενής αναφορά στο κυβερνητικό έργο σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, ενώ τονίστηκε η σημασία της ενότητας, της εγρήγορσης και της οργανωτικής ετοιμότητας της παράταξης ενόψει των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων.

Σε δήλωσή του, ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Θανάσης Παπαθανάσης ανέφερε: «Η σημερινή επίσκεψη στο Αγρίνιο επιβεβαιώνει ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά δίπλα στις τοπικές κοινωνίες, με ανοιχτό διάλογο, παρουσία στο πεδίο και καθαρό σχέδιο. Η συνεργασία με την αυτοδιοίκηση, η στήριξη των παραγωγικών δυνάμεων και η ανάδειξη υγιών επιχειρηματικών παραδειγμάτων αποτελούν προτεραιότητες για μια Αιτωλοακαρνανία που προχωρά μπροστά. Συνεχίζουμε με ενότητα, υπευθυνότητα και διαρκή ετοιμότητα, ώστε να μετατρέπουμε τις ανάγκες της κοινωνίας σε λύσεις και αποτέλεσμα».