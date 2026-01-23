Στη Θεσσαλονίκη, άγνωστοι δημιούργησαν ψεύτικο προφίλ ανήλικης στο Instagram και κανονίσαν συνάντηση με έναν 30χρονο.

Νέο περιστατικό αυτόκλητων τιμωρών σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη. ‘Οπως μεταδίδει το MEGA, κατά πληροφορίες, άγνωστοι δημιούργησαν ψεύτικο προφίλ ανήλικης και κανόνισαν συνάντηση μέσω Instagram με έναν 30χρονο.

Στο προκαθορισμένο σημείο εμφανίστηκαν ένας 23χρονος και μια 20χρονη, οι οποίοι του επιτέθηκαν. Ο 23χρονος τον ακινητοποίησε, ενώ η 20χρονη τον απείλησε βάζοντάς του μαχαίρι στον λαιμό.

Παρά τον τραυματισμό του στο χέρι, ο 30χρονος κατάφερε να ξεφύγει και να διαφύγει.

Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν από τις Αρχές, σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο, με τη δίκη να αναβάλλεται για τις 29 Ιανουαρίου.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη ομάδα δεν φαίνεται να συνδέεται με τα προηγούμενα περιστατικά επιθέσεων στο άλσος Μετεώρων.

Μία άλλη υπόθεση αυτόκλητων«τιμωρών παιδόφιλων» που ξυλοφόρτωναν ανθρώπους είχε δει το φως της δημοσιότητας τον Δεκέμβριο. Αφορούσε άγριο ξυλοδαρμού 48χρονου στη Θεσσαλονίκη που δεν ήταν η ληστεία, όπως υπέθεσαν αρχικά ορισμένοι, αλλά το οργανωμένο σχέδιο κάποιων να τον τιμωρήσουν επειδή ήξεραν, όπως φαίνεται, πως είχε κλείσει ραντεβού με ανήλικη.

Το Live News παρουσίασε όλα τα στοιχεία που είχαν προκύψει από την αστυνομική έρευνα και μία σειρά από μαρτυρίες για τα όσα έγιναν. Για την ενέδρα που έστησαν οι δράστες στο θύμα τους στο άλσος Μετεώρων και τα όσα του έκαναν μέχρι να τον εγκαταλείψουν αιμόφυρτο με κατάγματα στα πλευρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής, τις αρχικές σκέψεις των αστυνομικών ήρθε να ενισχύσει η πρώτη κατάθεση του 48χρονου τραυματία. Φέρεται να ανέφερε μεταξύ άλλων πως είχε προηγηθεί συνομιλία του στα social media με ένα άτομο που του συστήθηκε ως 17χρονη. Όπως λέει είχε κλείσει ραντεβού μαζί της. Μετά την επίθεση φοβήθηκε να πει όλη την αλήθεια.

«Μιλούσα με μία κοπέλα στο Facebook. Μου είπε ότι είναι 17 χρόνων. Αμέσως μου είπε να συναντηθούμε. Κλείσαμε ραντεβού για να συναντηθούμε στο άλσος των Μετεώρων. Δεν με σταμάτησε κανείς στον δρόμο, σε φανάρι της Σταυρούπολης, όπως αρχικά είχα περιγράψει. Δεν μπήκαν ποτέ στο αυτοκίνητό μου άγνωστοι που έλεγα. Έφτασα στο άλσος που είχα το ραντεβού. Εκεί εμφανίστηκαν δύο κοπέλες που έμοιαζαν περίπου 19 ετών. Μετά από λίγο εμφανίστηκαν ξαφνικά 10 – 15 άτομα. Ήταν όλοι νεαροί. Μπορεί και ανήλικοι. Άρχισαν να με ξυλοκοπούν άγρια».

«Εγώ ξέρω πώς είμαι και τι πέρασα με την επίθεση που δέχθηκα. Δεν μπορώ ούτε να μιλήσω. Τα πλευρά μου είναι σπασμένα. Ούτε να αναπνεύσω δεν μπορώ. Λέγονται διάφορα για μένα αναφορικά με παιδεραστίες και μηνύματα με κοπέλες μέσω Facebook που δεν ισχύουν. Έχετε μπερδέψει τα περιστατικά στη Θεσσαλονίκη», είπε στο MEGA ο 48χρονος.

Οι επιθέσεις «καρμπόν»

Η επίθεση στον 48χρονο ήταν η τρίτη με τα ίδια χαρακτηριστικά το τελευταίο διάστημα. Ανάλογο εφιάλτη είχαν ζήσει ένας 23χρονος και ένας 27χρονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 23χρονος κατήγγειλε στις Αρχές πως έκλεισε ραντεβού στο Facebook με μία κοπέλα, αποδείχθηκε ωστόσο ενέδρα. 20 άτομα τον περίμεναν στο σημείο και άρχισαν να τον χτυπούν.

H τρίτη επίθεση σημειώθηκε στα μέσα Νοεμβρίου στην περιοχή της Πολίχνης, με θύμα έναν 27χρονο.

«Μιλούσα με ένα κορίτσι μέσω social και κλείσαμε ραντεβού να συναντηθούμε. Μου είχε πει ότι είναι 14 ετών. Μου έστειλε μάλιστα και βίντεο για να την δω. Μου άρεσε αυτή η κοπέλα. Πήγα στο άλσος που είχαμε πει να βρεθούμε και όταν ήρθε κάτσαμε και μιλήσαμε για λίγο σε ένα παγκάκι. Μου φάνηκε λίγο μεγαλύτερη, αλλά δεν ρώτησα. Μου ζήτησε 70 ευρώ για να συνευρεθούμε, αλλά τελικά συμφωνήσαμε στα 10. Μετά από λίγο πήγαμε πιο μέσα στο άλσος, σε ένα παγκάκι».

Χωρίς να καταλάβει το παραμικρό όπως υποστηρίζει, δέχτηκε επίθεση από 20 – 25 άτομα.

«Με ξυλοκόπησαν και μου έσπασαν το κινητό. Όσο με χτυπούσαν φώναζαν ότι είμαι παιδεραστής. Δεν τους γνωρίζω, αλλά φαίνονταν για ανήλικοι. Φορούσαν κουκούλα, αλλά τους καταλάβαινα. Την άλλη μέρα πήγα και το κατήγγειλα στην Αστυνομία. Εκεί με συνέλαβαν για την συνάντηση με την 14χρονη. Προσπάθησα αρκετές φορές να ανακτήσω τα μηνύματα που είχα ανταλλάξει μαζί της από το κινητό που μου έκλεψαν, αλλά δεν τα κατάφερα». Οι δράστες, και σε αυτήν την περίπτωση, φρόντισαν πριν φύγουν να πάρουν το πορτοφόλι και το κινητό τηλέφωνο του θύματος.