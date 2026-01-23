Ανακατασκευή παιδικών χαρών στον Δήμο Αιγάλεω βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου. Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Λάμπρος Σκλαβούνος και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Ηλίας Βαΐου επισκέφθηκαν τις τέσσερις πρώτες παιδικές χαρές όπου ξεκίνησαν οι εργασίες, επιβλέποντας από κοντά την έναρξη του έργου.

Οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται στις παιδικές χαρές των οδών Σουλίου (Ο.Τ. 779), Εδέσσης & Ηρακλείτου (μεταξύ Ο.Τ. 336 & 551), Εδέσσης & Κηπουπόλεως (μεταξύ Ο.Τ. 556 & 544Α) και στην Πλατεία Λαού (Ο.Τ. 563).

Η επίσκεψη σηματοδοτεί τη μετάβαση από τον σχεδιασμό στην πράξη, λίγες ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης για την ανακατασκευή συνολικά δέκα παιδικών χαρών στις γειτονιές της πόλης. Στόχος είναι η δημιουργία ασφαλών και πιστοποιημένων χώρων παιχνιδιού για τα παιδιά και τις οικογένειες του Αιγάλεω.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη παρεμβάσεις συντήρησης και ανακαίνισης και σε άλλες παιδικές χαρές του Δήμου, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, με σκοπό τη συνολική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου.

Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Λάμπρος Σκλαβούνος δήλωσε: «Κάθε έργο που αφορά τα παιδιά μας είναι επένδυση στο μέλλον της πόλης. Οι παιδικές χαρές περνούν πλέον στη φάση της υλοποίησης, με προτεραιότητα την ασφάλεια, την ποιότητα και τον σεβασμό στις ανάγκες της νέας γενιάς.»

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Ηλίας Βαΐου τόνισε: «Με συστηματική δουλειά και σωστό προγραμματισμό, ξεκινούν οι παρεμβάσεις που θα δώσουν στις γειτονιές του Αιγάλεω λειτουργικούς και πιστοποιημένους χώρους παιχνιδιού, όπως αξίζουν στα παιδιά μας.»

Ο Δήμος Αιγάλεω συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση έργων ουσίας, ενισχύοντας την καθημερινότητα των κατοίκων και διαμορφώνοντας δημόσιους χώρους με επίκεντρο τις επόμενες γενιές.