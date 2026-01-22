Ιταλική εταιρεία ηλεκτρονικών εξαρτημάτων στη Βένετο ζήτησε από 60 εργαζόμενους να υποδείξουν ποιος συνάδελφός τους θα ήθελαν να απολυθεί μέσω ερωτηματολογίου.

Η εταιρεία πρότεινε να επιλεγούν για απόλυση μεταξύ εργαζομένων μερικής απασχόλησης, νεοπροσληφθέντων ή όσων δεν έχουν παιδιά.

Μόλις 10 από τους 60 εργαζόμενους απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, ενώ τα συνδικάτα καταγγέλλουν την ενέργεια ως «έλλειψη σεβασμού προς τους εργαζόμενους και την αξιοπρέπειά τους» και ζητούν πρωτοβουλίες που «να είναι ικανές να ενώσουν και όχι να διχάσουν».

Έντονες αντιδράσεις στην Ιταλία προκάλεσε ερωτηματολόγιο ιδιωτικής εταιρείας παραγωγής ηλεκτρονικών εξαρτημάτων με έδρα την περιφέρεια Βένετο, το οποίο ζητούσε από περίπου εξήντα εργαζόμενους να υποδείξουν «ποιον συνάδελφό τους θα ήθελαν να απολυθεί».

Στο πλαίσιο της έρευνας, η εταιρεία ζήτησε από το προσωπικό να επιλέξει μεταξύ εργαζομένων μερικής απασχόλησης, νεοπροσληφθέντων ή όσων δεν έχουν παιδιά. Από τους 60 υπαλλήλους, μόνον δέκα απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, γεγονός που ανέδειξε τη δυσφορία που προκάλεσε η πρωτοβουλία.

Τα συνδικάτα αντέδρασαν έντονα, τονίζοντας ότι «δεν πρόκειται μόνο για έλλειψη σεβασμού προς τους εργαζόμενους και την αξιοπρέπειά τους, αλλά και για προσπάθεια διάλυσης του κοινωνικού ιστού μιας επιχείρησης». Παράλληλα, κάλεσαν τη διοίκηση να αναλάβει πρωτοβουλίες ενότητας και όχι διχασμού μεταξύ των υπαλλήλων.

Από την πλευρά της, η εργοδοσία υποστήριξε ότι «επρόκειτο απλώς για εσωτερική έρευνα ώστε να διαπιστωθεί το κλίμα μέσα στην επιχείρηση», επισημαίνοντας πως, παρά την κρίση στην αγορά, στόχος παραμένει η αποφυγή απολύσεων.