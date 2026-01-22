Στους ρυθμούς του πρώτου κύκλου δημοσκοπήσεων για το 2026 κινούνται η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση και, εν αναμονή κυοφορούμενων κομμάτων τα οποία απειλούν με αλλαγή συσχετισμών, ψάχνουν τρόπους αύξησης της εκλογικής επιρροής τους. Η ΝΔ, έχοντας μπει στο προεκλογικό 2026 με δεδομένη (κυβερνητική) φθορά και με ανοιχτές πληγές στην εκλογική βάση της, μετρά τις «μαύρες τρύπες», αναζητώντας αντίδοτα. Αυτές είναι και γεωγραφικές, όπως προκύπτει από κυλιόμενες μετρήσεις.

Στις κατ’ ιδίαν συνομιλίες τους γαλάζια στελέχη εκφράζουν βαθύ προβληματισμό για την «ψαλίδα» περιφέρειας – κέντρου, δηλαδή για την αποδυνάμωση της ΝΔ στα «αγροτικά» κέντρα, συγκριτικά με τα αστικά, παρότι στη μεγάλη δημοσκοπική εικόνα διατηρείται σταθερά η πρωτιά του κυβερνώντος κόμματος και καταγράφεται έστω μικρή «διόρθωση» προς τα επάνω του γαλάζιου ποσοστού σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025.

Ταυτόχρονα όμως από τον Βορρά έως τον Νότο υπάρχουν περιοχές που χρειάζονται «επειγόντως φροντίδα», κατά τα λεγόμενα μακεδόνα βουλευτή. «Σαν να μην περνάει το μήνυμά μας, απαιτείται μεγαλύτερη κινητοποίηση των βουλευτών και του κόμματος στην περιφέρεια» λέει.

Δύσκολο ακόμα και το 20%

Και, σύμφωνα με όσα συζητιούνται στο νεοδημοκρατικό οικοσύστημα αλλά και όσα μετριούνται στο κυβερνητικό παρασκήνιο, οι κυρίαρχες εστίες ανησυχίες εντοπίζονται στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη.

Ειδικά το πρόβλημα της ΝΔ στη Βόρεια Ελλάδα καταγράφεται εδώ και μήνες: έμπειροι δημοσκόποι μιλούν για αρκετές εκλογικές περιφέρειες του Βορρά στις οποίες το κυβερνών κόμμα κινείται με δυσκολία μόλις στη ζώνη του 20% – δηλαδή αρκετές μονάδες κάτω και από τις επιδόσεις της ΝΔ στις ευρωεκλογές του 2024, που ήταν σαφώς χαμηλότερες από εκείνες της εθνικής αναμέτρησης του 2023.

Αντίστοιχα «καμπανάκια» χτυπούν από την περιοχή της Θεσσαλίας στον απόηχο σειράς καθυστερήσεων, κακών χειρισμών και απουσίας συντονισμού σε θέματα όπως οι αποζημιώσεις για την κακοκαιρία Ντάνιελ, η ευλογιά των αιγοπροβάτων κ.ο.κ.

Εξ ου και αναζητείται τρόπος διαχείρισης των εκ δεξιών πιέσεων, δεδομένης της δυναμικής που καταγράφει η Ελληνική Λύση «από τη Λάρισα και πάνω» με επιπλέον προβληματισμό για το εάν και σε ποιο βαθμό μπορεί και το κόμμα Καρυστιανού να βουτήξει σε δεξαμενές «απογοητευμένων» στην περιφέρεια. Ως προς τον Κυριάκο Βελόπουλο πάντως η διείσδυσή του στην Βόρεια Ελλάδα φάνηκε για πρώτη φορά στην ευρωκάλπη, όταν η Ελληνική Λύση βγήκε δεύτερο κόμμα σε έξι εκλογικές περιφέρειες (Β’ Θεσσαλονίκης, Ημαθία, Πέλλα, Κιλκίς, Σέρρες, Δράμα).

Που θα γίνουν τα προσυνέδρια της ΝΔ

Δεν είναι τυχαίος ο προγραμματισμός της ΝΔ καθ’ οδόν προς το κομματικό συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 15-17 Μαΐου. Το αρχικό νεοδημοκρατικό πλάνο ήθελε να έχει ήδη ξεκινήσει η προσυνεδριακή δραστηριότητα στην περιφέρεια, μόνο που το αγροτικό μέτωπο το ανέτρεψε αιφνιδιαστικά. Η Θεσσαλονίκη θα ήταν την προηγούμενη εβδομάδα ο πρώτος σταθμός των προσυνεδρίων – για λόγους συμβολισμού και ουσίας -, αλλά πλέον εξετάζεται να είναι ο τελευταίος.

Όλα δείχνουν ότι θα επιχειρηθεί να ξεκινήσουν τα προσυνέδρια μέχρι τις αρχές του Φεβρουαρίου και ανάλογα με το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη γίνεται σχεδιασμός για πέντε ή έξι κεντρικές εκδηλώσεις. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κυκλώνονται ως προορισμοί, πέραν της Θεσσαλονίκης, η Θεσσαλία και συγκεκριμένα η Λάρισα (σημειωτέον οι πιέσεις για τη ΝΔ φαίνεται να προέρχονται πολύ περισσότερο από άλλες περιοχές, όπως Καρδίτσα και Τρίκαλα), η Κρήτη και συγκεκριμένα το Ηράκλειο, η Αχαΐα (Πάτρα), η Ήπειρος (Ιωάννινα) και πιθανόν η Ρόδος.

«Λύσεις» και «επεξήγηση»

Ταυτόχρονα το Μέγαρο Μαξίμου ζητάει από την κυβερνητική μηχανή περισσότερες «λύσεις» στα τοπικά προβλήματα και μεγαλύτερη «επεξήγηση» της κυβερνητικής πολιτικής στις τοπικές κοινωνίες. Ενδεικτικός ο ξεχωριστός άξονας της «τοπικής ανάπτυξης» που παρουσιάστηκε μέσα στην εβδομάδα από το Μέγαρο Μποδοσάκη, στο πλαίσιο της παρουσίασης του κυβερνητικού απολογισμού του 2025 και του προγραμματισμού για το 2026.

Από την κυβέρνηση προσπαθούν να δείξουν ότι στρέφουν το ραντάρ στις ορεινές και τις νησιωτικές περιοχές καθώς και στην αντιμετώπιση ανισοτήτων που παραμένουν. «Ισχυρή Ελλάδα σημαίνει ισχυρή περιφέρεια» ήταν το μήνυμα του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη, ο οποίος τρέχει τις διαβουλεύσεις με τις τοπικές κοινωνίες στον ορίζοντα μιας «εθνικής στρατηγικής» για την περιφέρεια. Σημειωτέον, στις επόμενες εβδομάδες, η κυβέρνηση σκοπεύει να παρουσιάσει ένα νέο ψηφιακό εργαλείο: μια πλατφόρμα ενημέρωσης ανά περιοχή για τις δομές (παιδεία, υγεία κ.λπ), τις δυνατότητες εργασίας και γενικώς πληροφορίες που χρειάζονται όσοι σκέφτονται μετεγκατάσταση.

Επιπλέον για τον συντονισμό και την παρακολούθηση ζητημάτων σε μια άλλη «διακεκαυμένη ζώνη», εκείνη της Δυτικής Μακεδονίας, πραγματοποιήθηκε μέσα στην εβδομάδα ενδοκυβερνητική σύσκεψη υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη με τη συμμετοχή άλλων 11 υπουργών, υφυπουργών και γενικών γραμματέων. Πρόκειται για τη διυπουργική επιτροπή που είναι αρμόδια για τα θέματα της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στις λιγνιτικές περιοχές – την υλοποίηση κάθε παρέμβασης σε εκείνες τις περιοχές που επηρεάζονται από το πρόγραμμα απανθρακοποίησης.