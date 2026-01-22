Στο Μόναχο συνελήφθη ο 49χρονος Ουκρανός, που κατηγορείται για τη δολοφονία του 64χρονου ξενοδόχου στη Ρόδο.

Κατά τις αρχές, θεωρείται ο «εγκέφαλος» της υπόθεσης, καθώς φέρεται να οργάνωσε την εξόντωση του ξενοδόχου μέσω μιας παγίδας που τελικά κατέρρευσε εξαιτίας δικών του λαθών.

Η ανατροπή στην υπόθεση του θανάτου

Η είδηση της «ανατροπής» της υπόθεσης οδήγησε στο ανθρωποκυνηγητό, ενώ οι αρχές είχαν αφήσει από νωρίς ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι ο θάνατος του 63χρονου στη Ρόδος δεν οφειλόταν σε τροχαίο δυστύχημα.

Η υπόθεση θανάτου 63χρονου στην Ρόδο, τον περασμένο Μάιο, τελικά αποδείχθηκε πως πρόκειται για σκηνοθετημένο έγκλημα και όχι τροχαιο.

Το χρονικό της εξαφάνισης και του εντοπισμού

To απόγευμα της 3ης Μαΐου 2025, η σύζυγός του προσέρχεται στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού και δηλώνει την εξαφάνισή του. Εκδίδεται Silver Alert και ξεκινούν έρευνες.

Το βράδυ της 7ης Μαΐου, η σορός του 63χρονου εντοπίζεται σε γκρεμό, κοντά στην επαρχιακή οδό Παστίδας–Καλυθιών, στην περιοχή Πασαούτια της Ρόδου, δίπλα στη μοτοσικλέτα του, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για τροχαίο.

Στη συνέχεια, όμως, τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα άρχισαν να αποδομούν αυτό το σενάριο, οδηγώντας τις αρχές στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για σκηνοθετημένο έγκλημα.

Η εικόνα του σημείου ήταν διαμορφωμένη έτσι, ώστε οι Αρχές να εκτιμήσουν ότι πρόκειται για τροχαίο.

Τελικά, από την έρευνα, τις καταθέσεις μαρτύρων, το βιντεοληπτικό υλικό και την ανάλυση αποτελεσμάτων των άρσεων τηλεφωνικού και τραπεζικού απορρήτου, προέκυψε ότι ο θάνατος του 64 χρονου οφείλεται σε ανθρωποκτονία.