Σύμφωνα με την έρευνα Workmonitor 2026 της Randstad, το 51% των εργαζομένων στην Ελλάδα αναζητά ή έχει ήδη δεύτερη δουλειά, ποσοστό που υπερβαίνει τον παγκόσμιο μέσο όρο του 40%.

Η αύξηση των εργαζομένων με δεύτερη απασχόληση υποδηλώνει μια πιο δύσκολη φάση για την αγορά εργασίας στην Ελλάδα.

Η εργασία στην Ελλάδα μπαίνει σε μια νέα, πιο σκληρή φάση. Σύμφωνα με τη διεθνή έρευνα Workmonitor 2026 της Randstad, ένας στους δύο εργαζόμενους ή αναζητά ή ήδη έχει δεύτερη δουλειά, απλώς για να βγει ο μήνας.

Το ποσοστό φτάνει το 51%, όταν ο παγκόσμιος μέσος όρος είναι 40%. Και αυτό από μόνο του λέει πολλά για το πώς βιώνεται η καθημερινότητα της εργασίας στη χώρα.

Μια αγορά εργασίας σε καμπή

Η Workmonitor 2026 βασίζεται σε περισσότερες από 27.000 συνεντεύξεις εργαζομένων, 1.225 εργοδότες και δεδομένα από πάνω από 3 εκατομμύρια αγγελίες εργασίας σε 35 αγορές παγκοσμίως.

Το βασικό της συμπέρασμα συνοψίζεται σε μία φράση: «Η Μεγάλη Προσαρμογή του Εργασιακού Δυναμικού».

Από τη μία πλευρά, οι εργοδότες εμφανίζονται αισιόδοξοι. Από την άλλη, οι εργαζόμενοι δείχνουν να παλεύουν απλώς για σταθερότητα.

Αισιοδοξία από τα πάνω, πίεση από τα κάτω

Στην Ελλάδα, το 100% των εργοδοτών δηλώνει αισιόδοξο για την ανάπτυξη της επιχείρησής του. Ωστόσο, μόλις το 38% των εργαζομένων συμμερίζεται την ίδια άποψη.

Η ψαλίδα προσδοκιών είναι εμφανής και, σύμφωνα με την έρευνα, λειτουργεί ως τροχοπέδη για την ανάπτυξη. Χωρίς εργαζόμενους που νιώθουν ασφάλεια και προοπτική, η επιχειρηματική αισιοδοξία δύσκολα μεταφράζεται σε αποτέλεσμα.

Δεύτερη δουλειά: όχι επιλογή, αλλά ανάγκη

Η αναζήτηση δεύτερης εργασίας στην Ελλάδα συνδέεται άμεσα με το χαμηλό επίπεδο μισθών και το αυξημένο κόστος ζωής. Για πολλούς εργαζόμενους, η πλήρης απασχόληση δεν επαρκεί πλέον για να καλύψει βασικές ανάγκες.

Την ίδια στιγμή, το 81% δηλώνει ότι ο μισθός παραμένει το βασικό κριτήριο επιλογής δουλειάς — στοιχείο που δείχνει ότι η οικονομική πίεση προηγείται κάθε άλλης προτεραιότητας.

Τεχνητή νοημοσύνη: ευκαιρία ή απειλή;

Η AI παίζει όλο και μεγαλύτερο ρόλο στον χώρο εργασίας.

Στην Ελλάδα:

• το 57% των εργαζομένων θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει την παραγωγικότητά τους

• το 75% δηλώνει ότι αισθάνεται ικανό να χρησιμοποιήσει νέες τεχνολογίες

Ωστόσο, οι απόψεις διχάζονται:

• το 50% πιστεύει ότι η AI θα ωφελήσει κυρίως τις εταιρείες και όχι τους εργαζόμενους.

Χαμηλή εμπιστοσύνη, υψηλές απαιτήσεις

Η εμπιστοσύνη στην ηγεσία των εταιρειών στην Ελλάδα φτάνει το 63%, χαμηλότερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Αντίστοιχα χαμηλότερη είναι και η εμπιστοσύνη μεταξύ συναδέλφων.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι δείχνουν πιο πρόθυμοι να αποχωρήσουν από θέσεις που δεν ταιριάζουν με τη ζωή τους:

• 41% παραιτήθηκε λόγω κακής ισορροπίας εργασίας–ζωής

• 37% δεν θα δεχόταν δουλειά χωρίς ευελιξία στον τόπο εργασίας

• 38% δεν θα δεχόταν δουλειά χωρίς ευελιξία στο ωράριο

Το τέλος της «σίγουρης δουλειάς»

Μόλις το 39% των εργαζομένων στην Ελλάδα δηλώνει ότι επιθυμεί μια παραδοσιακή, γραμμική καριέρα.

Αντίθετα, ένας στους τρεις προτιμά μια ποικιλόμορφη επαγγελματική πορεία, με αλλαγές ρόλων και τομέων.

Η σταθερότητα παραμένει ζητούμενο — αλλά όχι με κάθε κόστος.

Το συμπέρασμα

Η Workmonitor 2026 δείχνει μια αγορά εργασίας όπου:

• η οικονομική πίεση αυξάνεται

• η εμπιστοσύνη μειώνεται

• και οι εργαζόμενοι προσαρμόζονται για να αντέξουν

Στην έρευνα δεν περιγράφεται απλώς μια αγορά εργασίας σε αλλαγή, αλλά μια αγορά εργασίας σε δοκιμασία αντοχής. Οι εργαζόμενοι προσαρμόζονται, αναλαμβάνουν δεύτερες δουλειές, αποδέχονται μεγαλύτερη επισφάλεια και επαναπροσδιορίζουν τι σημαίνει ασφάλεια και προοπτική.

Το ερώτημα δεν είναι αν θα αντέξουν.

Μέχρι σήμερα, αντέχουν.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι για πόσο ακόμη.