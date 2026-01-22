Σε 2.313 ανήλθαν οι εργαζόμενοι που πήραν δώρο Χριστουγέννων το 2025, μετά από παρέμβαση της Επιθεώρησης Εργασίας, λαμβάνοντας συνολικά 1.223.272 ευρώ.

Υποβλήθηκαν 943 καταγγελίες, οι οποίες αφορούσαν στη μη καταβολή του δώρου Χριστουγέννων 2025 σε 3.694 εργαζόμενους. Μετά από τη μεσολάβηση της Επιθεώρησης Εργασίας, 420 επιχειρήσεις επέδειξαν συμμόρφωση. Διενεργήθηκαν 423 εργατικές διαφορές – μεταξύ εργαζόμενων και εργοδοτών – και καταβλήθηκαν σε 2.313 εργαζόμενους τα οφειλόμενα ποσά (1.223.272 ευρώ).

Σε 47 περιπτώσεις μη καταβολής, υποβλήθηκε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία και στα Αστυνομικά Τμήματα, για την κίνηση της διαδικασίας του αυτοφώρου.

Δώρο Χριστουγέννων

Το δώρο Χριστουγέννων δεν είναι προαιρετικό, είναι δικαίωμα κάθε εργαζόμενου, και η καθυστέρηση ή παράλειψή του επιφέρει σοβαρές ποινές για τον εργοδότη. Η Επιθεώρηση Εργασίας υπενθυμίζει ότι το σύστημα υπολογισμού παραμένει αμετάβλητο, σύμφωνα με την ΚΥΑ 19040/81 (ΦΕΚ 742/Β/81) και το άρθρο 1 του Ν. 1082/80 (ΦΕΚ 250/Α/80), και ότι το δώρο πρέπει να καταβάλλεται στους μισθωτούς έως τις 21 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Ποιοι δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων και πώς υπολογίζεται

Το δικαίωμα αφορά όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως τρόπου αμοιβής (μηνιαίος μισθός ή ημερομίσθιο) και μορφής σύμβασης.

Μισθωτοί λαμβάνουν ποσό ίσο με έναν μηνιαίο μισθό.

Αμειβόμενοι με ημερομίσθιο δικαιούνται 25 ημερομίσθια, ανάλογα με τη διάρκεια απασχόλησης στο έτος.

Αναλυτικά για απολυμένους ή εργαζόμενους με λιγότερες ημέρες

Μισθωτοί: 2/25 του μηνιαίου μισθού για κάθε 19 ημέρες εργασίας.

Ημερομίσθιοι: 2 ημερομίσθια για κάθε 19 ημέρες απασχόλησης.

Ακόμη και όσοι εργάστηκαν λιγότερο από 19 ημέρες δικαιούνται αναλογικό ποσό.

Το δώρο καταβάλλεται αποκλειστικά σε χρήμα, απαγορεύεται η καταβολή σε είδος.

Συνέπειες μη καταβολής

Η καθυστέρηση ή παράλειψη καταβολής συνιστά ποινικό αδίκημα. Οι εργαζόμενοι μπορούν να καταγγείλουν τον εργοδότη επώνυμα ή ανώνυμα στη γραμμή 1555 ή μέσω των σωματείων τους. Η Επιθεώρηση συντάσσει μηνυτήρια αναφορά για τον Εισαγγελέα και ενημερώνει το αστυνομικό τμήμα για την εφαρμογή της διαδικασίας του αυτοφώρου. Μπορεί επίσης να υποβληθεί απευθείας μήνυση στο αστυνομικό τμήμα, με σαφή αναγραφή στοιχείων εργοδότη και επιχείρησης.

Κατά την εορταστική περίοδο, η Επιθεώρηση θα πραγματοποιεί ελέγχους σε όλη τη χώρα, επιβάλλοντας κυρώσεις και ενεργοποιώντας την αυτόφωρη διαδικασία, όπως προβλέπεται από το άρθρο 417 και επόμενα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.