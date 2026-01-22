– Το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά-ορόσημο για την Inchcape Hellas. Ειδικότερα, η Toyota κατέγραψε μία από τις ισχυρότερες εμπορικές της επιδόσεις στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου.

Συγκεκριμένα, η Toyota κατέγραψε 25.315 ταξινομήσεις και 16,3% μερίδιο αγοράς, διπλάσιο από τη δεύτερη μάρκα, κατακτώντας την 1η θέση:στην αγορά Επιβατικών Οχημάτων,στα Ελαφρά Επαγγελματικά Οχήματα (LCVs), καθώς και στο σύνολο της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου.

Η επίδοση αυτή αντανακλά τη συνεπή εφαρμογή της επιχειρηματικής στρατηγικής της Inchcape Hellas, με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, την εμπορική αποτελεσματικότητα και την πελατοκεντρική φιλοσοφία.