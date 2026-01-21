Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας σφοδρών βροχοπτώσεων στην Τυνησία, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TAP.

Η ασυνήθιστα σφοδρή κακοκαιρία έχει παραλύσει τη χώρα, προκαλώντας κλείσιμο δρόμων και επηρεάζοντας τις μεταφορές, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Οι καταιγίδες πλήττουν από προχθές, Δευτέρα, κυρίως το βόρειο και το ανατολικό τμήμα της Τυνησίας.

Η χώρα «έχει παραλύσει εξαιτίας θανάσιμων καταιγίδων», ανέφερε το TAP, επισημαίνοντας ότι η ασυνήθιστα έντονη κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, στα σχολεία και στις δημόσιες υπηρεσίες.

Η κακοκαιρία πλήττει από τη Δευτέρα κυρίως το βόρειο και το ανατολικό τμήμα της βορειοαφρικανικής αυτής χώρας της Μεσογείου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και κατοικίες.

Ο πρόεδρος της Τυνησίας, Καΐς Σάγεντ, έδωσε εντολή στον στρατό να συνδράμει στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στις πληγείσες περιοχές. Παράλληλα, μέλη της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας προσπαθούν να αντλήσουν τα νερά από πλημμυρισμένα σπίτια στην πρωτεύουσα Τύνιδα, καθώς και στις επαρχίες Μπιζέρτα, Ναμπέλ και Μοναστίρ.

Σε πολλές περιοχές οι διασώστες αντιμετωπίζουν ελλείψεις εξοπλισμού, ενώ αρκετοί δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια και είναι αδιάβατοι. Οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες έχουν ανασταλεί μερικώς λόγω των ζημιών στο δίκτυο.

Επιδείνωση της ξηρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής

Το έντονο αυτό καιρικό φαινόμενο σημειώθηκε ενώ η Τυνησία αντιμετωπίζει επταετή ξηρασία, η οποία έχει επιδεινωθεί από την κλιματική αλλαγή. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται από σημαντική μείωση των αποθεμάτων νερού στα φράγματα σε ολόκληρη τη χώρα.

Η έλλειψη νερού έχει προκαλέσει σοβαρή πίεση, ιδιαίτερα στη γεωργία και στην παροχή πόσιμου νερού. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, επιβλήθηκαν περιορισμοί στην υδροδότηση σε αρκετές περιοχές.

Ακραία φαινόμενα και σε γειτονικές χώρες

Ανάλογες καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες καταγράφηκαν και στην Αλγερία, όπου πολλές περιοχές επλήγησαν από σφοδρές καταιγίδες, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων στη Βόρεια Αφρική.