Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα, με 334 ψήφους υπέρ και 324 κατά, την παραπομπή της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Mercosur στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα εξετάσει τη νομιμότητά της.

Η απόφαση αυτή ενδέχεται να καθυστερήσει την εφαρμογή της συμφωνίας για αρκετούς μήνες, καθώς η δικαστική διαδικασία μπορεί να είναι χρονοβόρα.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί τη δυνατότητα να εφαρμόσει προσωρινά τη συμφωνία, εφόσον το αποφασίσει, έως ότου εκδοθεί η τελική απόφαση του Δικαστηρίου.

Η Κομισιόν εξέφρασε τη λύπη της για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, υπογραμμίζοντας ότι θεωρεί αβάσιμες τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από τους ευρωβουλευτές.

«Σύμφωνα με την ανάλυσή μας, τα ζητήματα που τέθηκαν από το Κοινοβούλιο στην απόφαση αυτή δεν είναι δικαιολογημένα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Ολοφ Γκιλ.

Σημειώνεται ότι όπως ανέφεραν tanea.gr, η Ευρωπαϊκή Ενωση και οι χώρες της Mercosur ύστερα από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων υπέγραψαν κι επίσημα τη μεγαλύτερη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου της ΕΕ, που αφορά συνολικά πάνω από 780 εκατομμύρια καταναλωτές.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, έβαλαν τις τελικές υπογραφές το Σάββατο στην Ασουνσιόν της Παραγουάης, μια εβδομάδα αφότου οι χώρες της ΕΕ συμφώνησαν κατά πλειοψηφία να δώσουν πράσινο φως για ελεύθερο εμπόριο με το νοτιοαμερικανικό μπλοκ που περιλαμβάνει τη Βραζιλία, την Αργεντινή, την Ουρουγουάη και την Παραγουάη.

Πρόκειται για κίνηση που γίνεται σε μια προσπάθεια της ΕΕ να ενισχύσει τη θέση της στο παγκόσμιο εμπόριο ενόψει των ολοένα μεγαλύτερων τριβών με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αλλά και με την Κίνα.

Η Φον ντερ Λάιεν και λατινοαμερικανοί ηγέτες όπως ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα έχουν παρουσιάσει τη Mercosur ως τρόπο να σηματοδοτήσουν την ανεξαρτησία τους από τις δύο υπερδυνάμεις.

Οι προκλήσεις ωστόσο παραμένουν μέσα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς χώρες όπως η Γαλλία, που την καταψήφισε, επιδιώκουν να καθυστερήσουν την εφαρμογή της για πολιτικούς λόγους –κυρίως λόγω αντιδράσεων των αγροτών της χώρας που φοβούνται τον αυξημένο ανταγωνισμό σε αγροτικά προϊόντα.

Η Γαλλία έχει τη μεγαλύτερη αγροτική παραγωγή σε όλη την ΕΕ. Αντίθετα στους μεγάλους υποστηρικτές ήταν η Γερμανία η οποία επιδιώκει πρόσβαση σε φυσικούς πόρους όπως ορυκτά και μέταλλα.

«Δίκαιο εμπόριο»

«Αυτή η στιγμή (η συμφωνία) αφορά τη σύνδεση ηπείρων», δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν κατά την υπογραφή. «Αντανακλά μια σαφή και συνειδητή επιλογή: Επιλέγουμε το δίκαιο εμπόριο αντί των δασμών. Επιλέγουμε μια παραγωγική μακροπρόθεσμη συνεργασία αντί της απομόνωσης. και, πάνω απ’ όλα, σκοπεύουμε να προσφέρουμε πραγματικά και απτά οφέλη στους λαούς και τις επιχειρήσεις μας», επεσήμανε.

Οι υποστηρικτές έκαναν λόγο για συμφωνία, η οποία θα δημιουργήσει μια διατλαντική ζώνη ελεύθερων συναλλαγών, κρίσιμη για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης επιρροής της Κίνας στη Λατινική Αμερική.

Στις Βρυξέλλες η συμφωνία θεωρείται επίσης απαραίτητη για τη διαφοροποίηση των εμπορικών δεσμών της ΕΕ, καθώς οι ΗΠΑ περιορίζουν την πρόσβαση στην αγορά και το Πεκίνο συνεχίζει να εκμεταλλεύεται την εξάρτηση της ΕΕ σε κινεζικά υλικά και τεχνολογία.