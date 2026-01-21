Ο πάπας Λέων, ο πρώτος Αμερικανός ποντίφικας, είναι μεταξύ των ηγετών που προσκλήθηκαν από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο «Συμβούλιο Ειρήνης».

Ο καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν, υπουργός Εξωτερικών του Βατικανού, ανακοίνωσε την πρόσκληση και τόνισε ότι ο πάπας εξετάζει απάντηση μετά από σκέψη.

Ο πάπας Λέων έχει επικρίνει ορισμένες πολιτικές του Τραμπ, γεγονός που επηρεάζει τη διαδικασία λήψης απόφασης για την αποδοχή της πρόσκλησης.

Ο πάπας Λέων βρίσκεται ανάμεσα στους ηγέτες που προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δήλωση του καρδιναλίου Πιέτρο Παρολίν, «υπουργού Εξωτερικών» του Βατικανού.

Ο Λέων, ο πρώτος Αμερικανός ποντίφικας, ο οποίος έχει κατά καιρούς επικρίνει ορισμένες πολιτικές του Τραμπ, εξετάζει ακόμη την πρόσκληση, όπως ανέφερε ο Παρολίν.

«Ο πάπας έλαβε πρόσκληση και σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε. Πιστεύω ότι θα είναι κάτι που απαιτεί κάποια σκέψη προτού να δώσουμε μια απάντηση», δήλωσε ο καρδινάλιος σε δημοσιογράφους.

Το Συμβούλιο είχε αρχικά στόχο να ασχοληθεί με τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ωστόσο ο Τραμπ αναφέρει πλέον ότι η αποστολή του θα είναι ευρύτερη, επιδιώκοντας την επίλυση διεθνών συγκρούσεων. Ορισμένες χώρες, όπως το Ισραήλ και η Αίγυπτος, έχουν αποδεχθεί την πρόσκληση, ενώ άλλες εκφράζουν επιφυλάξεις.

Διπλωματικοί κύκλοι προειδοποιούν ότι η πρωτοβουλία αυτή ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά το έργο των Ηνωμένων Εθνών, προκαλώντας προβληματισμό σε διεθνές επίπεδο.

Ο πάπας, ως θρησκευτικός ηγέτης 1,4 δισεκατομμυρίων Καθολικών παγκοσμίως, σπανίως συμμετέχει σε διεθνή φόρα. Το Βατικανό διαθέτει εκτεταμένη διπλωματική υπηρεσία και καθεστώς μόνιμου παρατηρητή στα Ηνωμένα Έθνη, συμμετέχοντας συχνά σε δημόσιες συζητήσεις για θέματα ειρήνης και ανθρωπισμού.