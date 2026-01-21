Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, χαρακτήρισε τις ΗΠΑ “πολύ περίεργο σύμμαχο” λόγω της συμπεριφοράς τους απέναντι στην ΕΕ.

Η Λαγκάρντ επεσήμανε τις εντάσεις εξαιτίας της απόπειρας των ΗΠΑ να αγοράσουν τη Γροιλανδία και την επιβολή δασμών και περιορισμών στο διεθνές εμπόριο.

Κάλεσε την ΕΕ σε “ενότητα και αποφασιστικότητα” απέναντι στις ενέργειες του τότε προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η Κριστίν Λαγκάρντ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), επέκρινε τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών, σημειώνοντας ότι «συμπεριφέρονται πολύ περίεργα ως σύμμαχοι». Η δήλωση έγινε στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, όπου η Λαγκάρντ απηύθυνε έκκληση για ενότητα και αποφασιστικότητα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ.

«Συμπεριφέρονται πολύ περίεργα ως σύμμαχοι», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL, όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ είναι «σύμμαχοι» ή «αντίπαλοι» της ΕΕ. Η Λαγκάρντ υπογράμμισε ότι, όταν χώρες έχουν δεσμούς δεκαετιών στο πλαίσιο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, τέτοιες ενέργειες δεν συνάδουν με τη συμπεριφορά συμμάχου.

«Όταν είσαι σύμμαχος εντός της Βορειοατλαντικής Συνθήκης, όταν είσαι σύμμαχος εδώ και δεκαετίες και έχεις μοιραστεί την ιστορία ο ένας του άλλου, το να απειλείς να καταλάβεις μια περιοχή που σαφώς δεν πωλείται, όπως η Γροιλανδία, και να επιβάλεις δασμούς και διάφορους άλλους περιορισμούς στο διεθνές εμπόριο, δεν συμπεριφέρεσαι ακριβώς με τρόπο που παραπέμπει σε σύμμαχο», είπε.

Η επικεφαλής της ΕΚΤ ανέφερε ότι θα παρακολουθήσει με προσοχή την ομιλία του Αμερικανού προέδρου, η οποία είναι προγραμματισμένη για σήμερα, χωρίς όμως να έχει προγραμματίσει προσωπική συνάντηση μαζί του. «Δεν πρόκειται να συναντηθώ προσωπικά μαζί του. Το πρόγραμμά μου για την ημέρα δεν έχει οριστικοποιηθεί πλήρως, αλλά δεν νομίζω ότι θα το κάνω. Ωστόσο, θα πάω να τον ακούσω γιατί ο τρόπος που εκφράζεται και αυτά που λέει είναι ενδιαφέροντα», σημείωσε.

Η Λαγκάρντ πρόσθεσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα μπορέσουν να καθορίσουν τη στάση τους «μόλις ο πρόεδρος Τραμπ επαναπροσδιορίσει τη θέση του σήμερα το απόγευμα στο Νταβός». Τόνισε πως «το θεμελιώδες είναι η ενότητα και η αποφασιστικότητα» της Ευρώπης.

«Δεν ανησυχώ, αλλά είμαι σε εγρήγορση και πολύ προσεκτική στο πώς οι ηγέτες — που έχουν αυτό το προνόμιο, ενώ εγώ όχι — θα βγουν από αυτή την κατάσταση είτε με θετικό τρόπο είτε σε ένα κλίμα εχθρότητας και αντιπαλότητας», κατέληξε η πρόεδρος της ΕΚΤ.