Στην εκπομπή Baskettalk, ο Παναγιώτης Γιαννάκης απάντησε με νηφαλιότητα και βάθος στο κρίσιμο ερώτημα γιατί δεν έχει κληθεί να προσφέρει από κάποιο πόστο στην ΕΟΚ.

Χωρίς αιχμές και προσωπικές επιθέσεις, έθεσε στο επίκεντρο το ζήτημα της συνεργασίας, τονίζοντας πως «ο εγωϊσμός είναι αήττητος» και πως οι άνθρωποι συχνά δεν αντιλαμβάνονται ότι «συνεργαζόμενοι μπορούμε να κάνουμε θαύματα». Όπως εξήγησε, αυτό το έχει αποδείξει διαχρονικά η Εθνική ομάδα, όπου διαφορετικοί χαρακτήρες και ρόλοι, ακόμα κι αν συγκρούονται, βρίσκουν τρόπο να συνυπάρξουν, με τον προπονητή να αναδεικνύει «τα καλύτερα προσόντα του καθένα για το σύνολο».

Δείτε στο 16:00

Ο Γιαννάκης στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της επικοινωνίας και της ταπεινότητας, λέγοντας πως «όταν κάποιος νομίζει ότι τα ξέρει όλα είναι ήδη σε λάθος δρόμο» και πως «δεν μπορεί να είμαστε όλοι φίλοι αλλά μπορούμε να είμαστε καλοί συνεργάτες».

Υπενθύμισε ότι ποτέ δεν έθεσε τη διαφορετική άποψη εμπόδιο στη συνεργασία και αποκάλυψε ότι «ποτέ δεν κλήθηκα από τον νυν πρόεδρο της ομοσπονδίας», επισημαίνοντας ωστόσο πως το ζητούμενο δεν είναι η προσωπική προβολή αλλά «το καλό του συνόλου». Κλείνοντας, συνέδεσε τη φιλοσοφία αυτή με το έπος του 1987, υπογραμμίζοντας ότι το θαύμα δεν ήρθε επειδή δεν υπήρχαν καλοί παίκτες πριν, αλλά επειδή τότε «βάλαμε τον εγωϊσμό μας πιο κάτω από το σύνολο» — μια παρακαταθήκη που, όπως άφησε να εννοηθεί, παραμένει επίκαιρη όσο ποτέ.

Όλη η εκπομπή Baskettalk με τον Νίκο Συρίγο και τον Γιώργο Κογκαλίδη, ζωντανά κάθε Τετάρτη και Σάββατο στις 15.00. SUBSCRIBE στο κανάλι ta_neagr στο YOUTUBE