Ο Τόνι Κρόος δεν θεωρεί ανησυχητικό φαινόμενο τις αποδοκιμασίες που ακούγονται στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», τόσο προς την ομάδα όσο και προς συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, όπως ο Βινίσιους. Ο Γερμανός πρώην μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια πραγματικότητα που συνοδεύει διαχρονικά τους μεγάλους παίκτες του συλλόγου.

Όπως τόνισε σε δηλώσεις του στη Marca, όποιος δεν έχει ακούσει σφυρίγματα στο Μπερναμπέου, δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί πραγματικά σπουδαίος για τη «βασίλισσα». Παρότι παραδέχθηκε ότι οι αποδοκιμασίες επηρεάζουν ψυχολογικά πριν από ένα παιχνίδι, ξεκαθάρισε πως εκφράζουν τις τεράστιες απαιτήσεις του συλλόγου: νίκη και καλό ποδόσφαιρο, χωρίς εκπτώσεις.

Ο Κρόος αναφέρθηκε και στη δύσκολη σεζόν 2018/19, αμέσως μετά τα τρία συνεχόμενα Champions League, θυμίζοντας πως και τότε η ομάδα είχε βιώσει έντονη κριτική, ακόμη και βαριές ήττες στο ίδιο γήπεδο. Παρ’ όλα αυτά, η Ρεάλ αντέδρασε και επέστρεψε στην κορυφή.

«Αυτός ο σύλλογος δεν αντέχει μεγάλα διαστήματα χωρίς επιτυχίες», κατέληξε, εκφράζοντας τη βεβαιότητα πως και η σημερινή ομάδα έχει την πνευματική δύναμη να ξαναβρεί τον δρόμο της.