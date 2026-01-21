Οι πληροφορίες από την Κροατία φέρνουν ξανά στο προσκήνιο το όνομα του Αντριάνο Γιαγκούσιτς, με τα δημοσιεύματα να επιμένουν ότι ο Παναθηναϊκός κάνει προσπάθεια για την απόκτηση του.

Σύμφωνα με τους Κροάτες, οι «πράσινοι» έχουν εγκαταλείψει οριστικά την περίπτωση του Τόνι Φρουκ και έχουν στραφεί ολοκληρωτικά στον 20χρονο μέσο της Σλάβεν Μπέλουπο, ο οποίος θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της χώρας.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται, ο Ράφα Μπενίτεθ πήρε προσωπικά την υπόθεση στα χέρια του: ο έμπειρος τεχνικός φέρεται να τηλεφώνησε ο ίδιος στον παίκτη, να του παρουσίασε το πλάνο του και να του εξήγησε ότι τον προορίζει για σημαντικό ρόλο στο μέλλον της ομάδας, καλώντας τον ουσιαστικά να πει το «ναι».

Οι Κροάτες γράφουν επίσης ότι ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει επίσημη πρόταση 6,5 εκατομμυρίων ευρώ στη Σλάβεν. Το πλάνο προβλέπει άμεση αγορά του παίκτη και παραμονή του ως δανεικός στην Κόπριβνιτσα μέχρι το τέλος της σεζόν — κάτι που, σύμφωνα με τα ίδια ρεπορτάζ, ταιριάζει και με την επιθυμία του ίδιου του Γιαγκούσιτς να ολοκληρώσει τη χρονιά στην Κροατία.

Την ίδια στιγμή, η υπόθεση μόνο εύκολη δεν είναι, καθώς για τον νεαρό χαφ ενδιαφέρονται η Βέρντερ Βρέμης και η Λειψία.