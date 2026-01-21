Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα αναχωρήσει απόψε για την Ελβετία λόγω κακών καιρικών συνθηκών στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας, σύμφωνα με συνεργάτες του.

Αναπροσαρμογή στο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη προκάλεσαν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Όπως αναφέρουν συνεργάτες του πρωθυπουργού, δεν αναμένεται να αναχωρήσει απόψε για την Ελβετία, με προορισμό τη Ζυρίχη και στη συνέχεια οδικώς το Νταβός.

Η αναχώρηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί νωρίς το πρωί της Πέμπτης, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Η αλλαγή αυτή συνεπάγεται ότι θα καλυφθεί μόνο μέρος του αρχικού προγράμματος του πρωθυπουργού στο Νταβός.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει να αναχωρήσει μετά το μεσημέρι της Πέμπτης για τις Βρυξέλλες, προκειμένου να συμμετάσχει στην άτυπη έκτακτη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, η οποία περιλαμβάνει δείπνο εργασίας.