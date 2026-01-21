Η αθλητική δραμεντί «Marty Supreme» έγινε η ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις της A24 στη Βόρεια Αμερική, συγκεντρώνοντας 80 εκατομμύρια δολάρια.

Η αθλητική δραμεντί «Marty Supreme» κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ για την A24, καθώς έγινε επίσημα η ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις του στούντιο στη Βόρεια Αμερική.

Με έσοδα που φτάνουν τα 80 εκατομμύρια δολάρια, η «Marty Supreme» ξεπέρασε την πολυβραβευμένη «Everything Everywhere All at Once», η οποία μέχρι τώρα κρατούσε την πρωτιά με 77 εκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η «Everything Everywhere All at Once», μια πολυπολιτισμική περιπέτεια που τιμήθηκε με Όσκαρ, εξακολουθεί να παραμένει η πιο επιτυχημένη παραγωγή της A24 σε παγκόσμιο επίπεδο, με συνολικές εισπράξεις 142 εκατομμυρίων δολαρίων. Το δυστοπικό θρίλερ του Άλεξ Γκάρλαντ «Civil War» ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 127 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Η «Marty Supreme», που προβάλλεται ακόμη μόνο σε επιλεγμένες χώρες, έχει ήδη συγκεντρώσει 97 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, γεγονός που δείχνει τη δυναμική της στο διεθνές box office.

Πρόκειται επίσης για την πιο ακριβή παραγωγή του στούντιο, με προϋπολογισμό 70 εκατομμυρίων δολαρίων. Η συνέχιση της επιτυχίας της στις αίθουσες θεωρείται κρίσιμη για την κάλυψη του κόστους και την ενίσχυση της εμπορικής θέσης της A24.

Ο πρωταγωνιστής Τίμοθι Σαλαμέ έχει ήδη αποσπάσει Χρυσή Σφαίρα και τα βραβεία Critic’s Choice τόσο των ΗΠΑ όσο και του Καναδά για τον Α’ Ανδρικό Ρόλο, ενώ θεωρείται φαβορί για υποψηφιότητα στα φετινά Όσκαρ.