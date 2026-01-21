Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, τα σχολεία της Αττικής, καθώς σύμφωνα με πηγές της Περιφέρειας ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει βελτίωση και δεν συντρέχει λόγος αναστολής της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία) σήμερα Τετάρτη μέχρι το απόγευμα

β. στην ανατολική Στερεά (κυρίως σε Βοιωτία και Φθιώτιδα) και στην Εύβοια σήμερα Τετάρτη μέχρι το βράδυ

γ. στην Αττική σήμερα Τετάρτη μέχρι νωρίς το βράδυ

δ. στην ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες σήμερα Τετάρτη το απόγευμα

ε. στις Κυκλάδες σήμερα Τετάρτη από το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ

στ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από αργά το βράδυ της Τετάρτης έως και τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης

ζ. στα Δωδεκάνησα την Πέμπτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρεςΕπισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο μέχρι σήμερα το απόγευμα, στην Αττική, τη Βοιωτία και την Εύβοια μέχρι το βράδυ, στις Σποράδες πρόσκαιρα το απόγευμα και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου τη νύχτα Τετάρτης προς Πέμπτη.

Β. Πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται σήμερα Τετάρτη

α. μέχρι το απόγευμα στα ορεινά της Αχαΐας και της Κορινθίας

β. μέχρι το απόγευμα στα ορεινά – ημιορεινά Ηπείρου και δυτικής και κεντρικής Στερεάς

γ. στη Θεσσαλία, στα ορεινά – ημιορεινά μέχρι το βράδυ και κατά τόπους και σε πεδινές περιοχές μέχρι το απόγευμα

δ. στη δυτική Μακεδονία και την κεντρική Μακεδονία μέχρι το βράδυ

ε. στα ορεινά – ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας το απόγευμα – βράδυ

στ. στα ορεινά της Θράκης τη νύχτα

Επισημαίνεται πως οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες μέχρι το απόγευμα στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας και τη νύχτα στα ορεινά της Θράκης.

Γ. Πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι 8 με 10 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 στο νότιο Αιγαίο (περιοχή Κυκλάδων και Δωδεκανήσων).

