Μπορεί να ακούγεται απίθανο αλλά το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο έχει τις ρίζες του στο πολύ μακρινό 1886, δηλαδή, ένα χρόνο μετά την πρεμιέρα του πρώτου αυτοκινήτου, με κινητήρα βενζίνης από τον Καρλ Μπενζ.

Ο εμπνευστής του ήταν ο Γουίλιαμ Μόρισον, από την Αμερική. Ο Γουίλιαμς άφησε κατά μέρος τα δημοφιλή για την κίνηση άλογα ( τα ζώα και όχι αυτά που αφορούν την ισχύ στους κινητήρες ) και παρουσίασε το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο! Ήταν μάλιστα, πολυμορφικό και είχε χώρο για εξο επιβάτες!

Ο Μόρισον είχε έτοιμο το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο σε ένα χρόνο και το έβγαλε στους δρόμους το 1888. Είχε τελική 30χλμ/ώρα, όσο είναι το όριο ταχύτητας σήμερα σε πολλά αστικά μέρη του κόσμου και το πιο συναρπαστικό η αυτονομία του:

Kατάφερνε να προσφέρει 80 χλμ αυτονομίας μετά από ένα γέμισμα των μπαταριών του!