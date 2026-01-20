Δεν χρειάζεται να έχει κάποιος ως εικόνα την χθεσινή προπόνηση του Άρη στο Ρύσιο, για να αντιληφθεί πόσο παραπάνω έχει βαρύνει το κλίμα μετά την ήττα από την Λάρισα.

Μία ήττα που ήρθε να… κολλήσει στον αποκλεισμό από το Κύπελλο και έχει φέρει την ομάδα σε ακόμα πιο δύσκολη θέση. Ακόμα και για την κατάκτηση της 5ης θέσης.

Ένα κλίμα το οποίο αποτυπώθηκε, όπως ήταν φυσιολογικό, και χθες που η ομάδα βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο του Ρυσίου, με τον Μανόλο Χιμένεθ να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Προφανώς και ο Ανδαλουσιανός τεχνικός βρίσκεται πολύ παραπάνω στο επίκεντρο για τη διαχείριση του προχθεσινού αγώνα. Οπως, επίσης, και για την γενικότερη εικόνα του Άρη επί των ημερών του, με το κλίμα για τον ίδιο να είναι αρκετά βαρύ και τη θέση του εξίσου δύσκολη.

Ο 61χρονος τεχνικός επέλεξε να μην μιλήσει σε όλη την ομάδα. Αντ’ αυτού κάλεσε τους αρχηγούς στο γραφείο του. Δηλαδή, τους Αθανασιάδη, Διούδη, Φαμπιάνο και Μόντσου. Μία συζήτηση που περιελάμβανε την προβληματική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η ομάδα και την ανάγκη αντίδρασης. Μία ανάγκη που υπήρχε και για το ματς με την ΑΕΛ Novibet, αλλά δεν ήρθε ποτέ.

Από αύριο που ξεκινάει η προετοιμασία για τον Λεβαδειακό, θα είναι το επόμενο… δείγμα της κατάστασης στον Άρη. Ισως και μέσα από μία ομιλία του προπονητή στην ομάδα, εάν επιλέξει να το κάνει.