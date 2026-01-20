Ο Ολυμπιακός κατάφερε να δώσει ακόμη μεγαλύτερο προβάδισμα στο εξαιρετικό πρώτο του ημίχρονο, βρίσκοντας δεύτερο γκολ λίγο πριν την ανάπαυλα. Στο 45+1’, οι «ερυθρόλευκοι» εκμεταλλεύτηκαν ιδανικά την ανισορροπία της Λεβερκούζεν και χτύπησαν στην αντεπίθεση.

Μετά από φάση των Γερμανών, η μπάλα πέρασε γρήγορα μπροστά, ο Ροντινέι έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Μέχντι Ταρέμι και ο Ιρανός επιθετικός, απέναντι από τον τερματοφύλακα, τελείωσε τη φάση με ψύχραιμο πλασέ για το 2-0, μέσα σε αποθέωση στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».