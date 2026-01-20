Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα πλήττει από χθες τη Γη, προκαλώντας ανησυχία για πιθανές επιπτώσεις στα δίκτυα ηλεκτροδότησης και στις λειτουργίες δορυφόρων. Παράλληλα, το φαινόμενο αναμένεται να δημιουργήσει εντυπωσιακό βόρειο σέλας σε περιοχές όπου είναι εξαιρετικά σπάνιο, σύμφωνα με τις αμερικανικές μετεωρολογικές αρχές.

Η γεωμαγνητική καταιγίδα κατατάσσεται στο επίπεδο 4 της πεντάβαθμης κλίμακας έντασης, όπως ανέφερε ο ειδικός Σον Ντολ του αμερικανικού Κέντρου Προβλέψεων Διαστημικών Μετεωρολογικών Συνθηκών (SWPC) σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε. Το φαινόμενο αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα, αν και με μειωμένη ένταση, σύμφωνα με το ίδιο κέντρο.

Παρά το γεγονός ότι το 2024 είχε καταγραφεί γεωμαγνητική καταιγίδα επιπέδου 5 –το ανώτατο στην κλίμακα– για πρώτη φορά μετά από δύο δεκαετίες, η τρέχουσα θεωρείται η πιο ισχυρή που έχει παρατηρηθεί «από το 2003», σημείωσε ο κ. Ντολ.

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο του 2023, η επονομαζόμενη «ηλιακή καταιγίδα του Χάλογουιν» είχε προκαλέσει διακοπές ρεύματος στη Σουηδία και ζημιές σε ενεργειακές υποδομές στη Νότια Αφρική.

Αιτίες και επιπτώσεις του φαινομένου

Τα φαινόμενα αυτής της έντασης είναι σπάνια και σχετίζονται άμεσα με την αυξημένη ηλιακή δραστηριότητα. Η τρέχουσα καταιγίδα προκλήθηκε από «ισχυρή ηλιακή έκρηξη που έγινε χθες», όπως διευκρίνισε ο ειδικός του SWPC.

Τα ηλιακά σωματίδια που εκτοξεύτηκαν διαταράσσουν το μαγνητικό πεδίο της Γης, προκαλώντας φαινόμενα όπως το βόρειο σέλας, προβλήματα στις επικοινωνίες υψηλών συχνοτήτων, υπερφόρτωση δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και δυσλειτουργίες σε δορυφόρους.

Η καταιγίδα που βρίσκεται σε εξέλιξη ενδέχεται να προκαλέσει εμφάνιση βόρειου σέλαος σε περιοχές όπου τέτοια φαινόμενα δεν είναι συνηθισμένα. Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, το φαινόμενο μπορεί να γίνει ορατό ακόμη και σε πολιτείες των ΗΠΑ τόσο νότια όσο η Αλαμπάμα.