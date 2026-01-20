Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρευρέθηκε σήμερα στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι, για να αποχαιρετήσει τον Νίκο Στασινόπουλο, μία από τις πλέον επιδραστικές μορφές της ελληνικής βιομηχανίας.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στις 12:00, παρουσία πλήθους προσωπικοτήτων που τίμησαν τη μνήμη του εκλιπόντος. Ανάμεσά τους διακρίνονταν κορυφαίοι επιχειρηματίες της χώρας, καθώς και ο Παύλος Ντε Γκρες.

Το αποτύπωμα του πατριάρχη της Βιοχάλκο

Ο Νίκος Στασινόπουλος, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών, υπήρξε ο αδιαμφισβήτητος πατριάρχης της Βιοχάλκο και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της μέχρι το τέλος της ζωής του.

Σε κλίμα συγκίνησης, η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της VIOHALCO εξέφρασαν με ανακοίνωσή τους τη βαθύτατη θλίψη τους για την απώλεια του ανθρώπου που σημάδεψε την πορεία του Ομίλου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο εκλιπών υπήρξε «εμβληματική ηγετική μορφή του Ομίλου επί επτά δεκαετίες», αφήνοντας πίσω του ένα έργο που καθόρισε τη σύγχρονη ελληνική βιομηχανία.

Χαρακτηριζόμενος ως πρωτοπόρος και οραματιστής, ο Νίκος Στασινόπουλος οδήγησε τη Βιοχάλκο στη μετεξέλιξή της σε έναν από τους κορυφαίους βιομηχανικούς ομίλους επεξεργασίας μετάλλων στην Ευρώπη, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση της βιομηχανικής ταυτότητας της χώρας σε διεθνές επίπεδο.