Σήμερα, η ελληνική βιομηχανία αποχαιρετά έναν από τους πιο σεμνούς αλλά ισχυρούς ηγέτες της. Ο Νικόλαος Στασινόπουλος, που καθόρισε για δεκαετίες την πορεία της Βιοχάλκο και άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο, «έφυγε» σε ηλικία 95 ετών. Παρά τη μεγάλη του δύναμη και επιρροή, παρέμεινε πάντα διακριτικός, απέχοντας από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η λιτή αναφορά που υπάρχει για εκείνον στην ιστοσελίδα της Βιοχάλκο παρατίθεται μόνο το εξής: «Νικόλαος Στασινόπουλος, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος. Ο κ. Στασινόπουλος διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει διατελέσει Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Βιοχάλκο Ελληνική». Αυτό αποτυπώνει τη γενικότερη φιλοσοφία και στάση ζωής του μεγαλύτερου Έλληνα βιομήχανου.

Ηγήθηκε για δεκαετίες του κολοσσού της Βιοχάλκο, «πυλώνα» της ελληνικής βιομηχανίας και με ισχυρότατη διεθνή παρουσία σε όλο τον πλανήτη.

Παρά τη δύναμη που συγκέντρωνε στα χέρια του, ο Νικόλαος Στασινόπουλος υπήρξε σχεδόν «αθέατος» από τα φώτα της δημοσιότητας, απέχοντας ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια από κοινωνικές εκδηλώσεις και ήταν «αλλεργικός» σε κάθε επίδειξη πλούτου.

Ανήκε, άλλωστε, σε εκείνη τη μεγάλη γενιά των πρωτοπόρων της ελληνικής βιομηχανίας, όπως ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο Λεωνίδας Κανελλόπουλος, ο Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος και λίγοι ακόμη, που αν και ο καθένας τους θα μπορούσε να…αγοράσει τη μισή Εκάλη ή τη Μύκονο, απέφευγαν συστηματικά να δείξουν την πραγματική τους ισχύ, ζώντας αθόρυβα και σε κάθε περίπτωση χωρίς τις υπερβολές και τις «πασαρέλες» που συνοδεύουν σήμερα ακόμη και κάποιους τηλεοπτικούς αστέρες…

Ο Νικόλαος Στασινόπουλος παρέμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του ενεργός όσον αφορά το επιχειρηματικό του «τέκνο» παρακολουθώντας όμως και εδώ από απόσταση πλέον την ανοδική πορεία του καθώς τα ηνία έχουν παραδοθεί καιρό τώρα στην επόμενη γενιά με τους γιούς του Γιάννη και Μιχάλη Στασινόπουλο.