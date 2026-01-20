Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τρίτης:
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ
Τρεις ανατροπές υπέρ των παιδιών
Οι μεγάλες αλλαγές α) στα ποσοστά κληρονόμων, β) στα χρέη από κληρονομιές, γ) στις κληρονομικές συμβάσεις
==============================================================================
Γιατί εκτροχιάστηκε το τρένο στην Ανδαλουσία
Η μοιραία ρωγμή
==============================================================================
EUROGROUP
Πρώτη επιτυχία Πιερρακάκαη με το καλημέρα
==============================================================================
ΟΜΑΔΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ