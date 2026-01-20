Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τρίτης:

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ

Τρεις ανατροπές υπέρ των παιδιών

Οι μεγάλες αλλαγές α) στα ποσοστά κληρονόμων, β) στα χρέη από κληρονομιές, γ) στις κληρονομικές συμβάσεις

==============================================================================

Γιατί εκτροχιάστηκε το τρένο στην Ανδαλουσία

Η μοιραία ρωγμή

==============================================================================

EUROGROUP

Πρώτη επιτυχία Πιερρακάκαη με το καλημέρα

==============================================================================

ΟΜΑΔΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

«Τελικός» πρόκρισης απόψε κόντρα στη Λεβερκούζεν