Ο Ρότζερ Άλερς, σκηνοθέτης της Disney και δημιουργός της εμβληματικής ταινίας «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών. Ο Άλερς είχε συνσκηνοθετήσει την ταινία μαζί με τον Ρομπ Μίνκοφ και είχε συμβάλει στις επιτυχίες «Αλαντίν», «Η Πεντάμορφη και το Τέρας» και «Η Μικρή Γοργόνα».

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε ο συνάδελφός του στη Walt Disney Company, υπεύθυνος οπτικών εφέ Ντέιβ Μπόσερτ, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Μπόσερτ χαρακτήρισε τον Άλερς «έναν εξαιρετικά χαρισματικό καλλιτέχνη και σκηνοθέτη» και «αληθινό πυλώνα της αναγέννησης των κινουμένων σχεδίων της Disney».

«Είχα το προνόμιο να είμαι μέλος του συνεργείου με τον Ρότζερ σε πολλές ταινίες στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και σε όλη τη δεκαετία του ’90», έγραψε σε ανάρτηση στο Facebook. «Και ήταν, αναμφίβολα, ένας από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους που θα μπορούσες να ελπίζεις να γνωρίσεις και να συνεργαστείς μαζί του», πρόσθεσε.

Ο Μπόσερτ συνέχισε λέγοντας πως ο Άλερς «φέρθηκε σε όλους με γνήσια καλοσύνη και σεβασμό, ανεξάρτητα από τον τίτλο ή τη θέση». Θυμήθηκε τη συνεργασία τους στο «The Little Matchgirl», όπου, όπως σημείωσε, «έφερνε ένα αίσθημα θαυμασμού, γενναιοδωρίας και ενθουσιασμού που ανέβαζε την ψυχή όλων γύρω του». «Ο Ρότζερ είχε ένα χαρούμενο, φωτεινό πνεύμα, και ο κόσμος είναι πιο σκοτεινός χωρίς αυτόν», κατέληξε.

Φόρος τιμής από τον Μπομπ Άιγκερ

Ο διευθύνων σύμβουλος της Disney, Μπομπ Άιγκερ, απέδωσε φόρο τιμής στον Άλερς, υπογραμμίζοντας ότι ήταν «ένας δημιουργικός οραματιστής, οι πολλές συνεισφορές του οποίου στη Disney θα παραμείνουν για τις επόμενες γενιές».

«Καταλάβαινε τη δύναμη της σπουδαίας αφήγησης – πώς αξέχαστοι χαρακτήρες, συναίσθημα και μουσική μπορούν να συνδυαστούν για να δημιουργήσουν κάτι διαχρονικό», πρόσθεσε. «Το έργο του βοήθησε στον καθορισμό μιας εποχής κινουμένων σχεδίων που συνεχίζει να εμπνέει κοινό σε όλο τον κόσμο και είμαστε βαθιά ευγνώμονες για όλα όσα έδωσε στην Disney. Οι καρδιές μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες του», συμπλήρωσε.

Η πορεία και η κληρονομιά του

Γεννημένος στο Ράι της Νέας Υόρκης το 1949, ο Ρότζερ Άλερς μεγάλωσε στο Σκότσντεϊλ της Αριζόνα και αποφάσισε να ακολουθήσει καριέρα στο animation μετά την προβολή του «Πίτερ Παν» που τον ενέπνευσε ως παιδί.

Σπούδασε καλές τέχνες στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα και μετακόμισε στο Λος Άντζελες το 1978, όπου ξεκίνησε να εργάζεται στην Disney με την ταινία «Tron».

Το σκηνοθετικό του ντεμπούτο ήρθε με την ταινία «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών», μια τεράστια εμπορική επιτυχία που απέφερε περίπου 979 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Ο Άλερς διασκεύασε επίσης το σενάριο για το μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ, το οποίο του χάρισε υποψηφιότητα για βραβείο Τόνι το 1998 για το καλύτερο λιμπρέτο μιούζικαλ.

Το 2006 συν-σκηνοθέτησε το «Open Season» για τα Sony Studios, ενώ το 2015 έγραψε και σκηνοθέτησε την animation διασκευή του έργου «The Prophet» του Χαλίλ Γκιμπράν, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική παρακαταθήκη στην ιστορία του κινηματογράφου.