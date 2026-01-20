Η Πάμελα ‘Αντερσον εντάσσεται στο καστ της ταινίας «Somedays» της Tucker Tooley Entertainment μαζί με τους Μπίλι Μπομπ Θόρντον και Αριάνα Γκρίνμπλατ.

Η Πάμελα Άντερσον εντάσσεται στο καστ της νέας ταινίας «Somedays» της Tucker Tooley Entertainment, πλάι στον βραβευμένο με Όσκαρ Μπίλι Μπομπ Θόρντον και την ανερχόμενη Αριάνα Γκρίνμπλατ. Η παραγωγή φέρει την υπογραφή του Μπράιαν Κλούγκμαν, ο οποίος υπογράφει και το σενάριο.

Σύμφωνα με το Deadline, η Άντερσον είχε ξεχωρίσει την περασμένη χρονιά με την ερμηνεία της στο «The Last Showgirl» της Τζία Κόπολα, κερδίζοντας πολλαπλές υποψηφιότητες για βραβεία. Παράλληλα, πρωταγωνίστησε μαζί με τον Λίαμ Νίσον στην κωμωδία της Paramount «The Naked Gun», η οποία σημείωσε εισπράξεις άνω των 102 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως.

Η σταρ ολοκλήρωσε πρόσφατα και τα γυρίσματα της ταινίας «Love Is Not the Answer», που αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Μάικλ Σέρα. Με τις τελευταίες αυτές συμμετοχές της, η Άντερσον φαίνεται να διανύει μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο στην καριέρα της.

Η υπόθεση και το μήνυμα της ταινίας

Το «Somedays» αφηγείται την ιστορία ενός διανομέα που, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρή ασθένεια και του απομένουν λίγοι μήνες ζωής, γνωρίζει μια ταλαντούχα αλλά ατίθαση έφηβη. Η σωτήρια παρέμβασή του δημιουργεί έναν απροσδόκητο δεσμό, μέσα από τον οποίο οι δύο ήρωες μαθαίνουν τι σημαίνει να ζεις την κάθε στιγμή στο έπακρο.

«Το ‘Somedays’ αφορά χαρακτήρες που βρίσκονται σε συναισθηματικό αδιέξοδο και αναγκάζονται να προχωρήσουν μέσα από την αλήθεια, τη συγχώρεση και την ευαισθησία. Η ενσάρκωση αυτών των ρόλων απαιτεί ηθοποιούς ικανούς να φέρουν συγκίνηση, πόνο, ελπίδα, αγάπη και χιούμορ», δήλωσε ο σκηνοθέτης Μπράιαν Κλούγκμαν.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Η Πάμελα Άντερσον είναι μια καθηλωτική δύναμη ζωής που φέρνει ζεστασιά, αγάπη και γνήσια δύναμη στη δουλειά της».

Η παραγωγή και τα γυρίσματα

Τα γυρίσματα της ταινίας έχουν ήδη ξεκινήσει στο Νιου Τζέρσεϊ. Τη χρηματοδότηση και παραγωγή έχει αναλάβει η Tucker Tooley Entertainment, με τη συμμετοχή των εταιρειών Streamline Global, Eighteen 88 και Three Point Capital.