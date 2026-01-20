Στην κυκλοφορία δίνεται το τμήμα Δημάριο – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα, ολοκληρώνοντας ένα κρίσιμο κομμάτι του οδικού άξονα που αλλάζει τον χάρτη των μετακινήσεων στη Βόρεια Ελλάδα.

Από σήμερα παραδίδεται στην κυκλοφορία το βορειότερο τμήμα του Κάθετου Άξονα 70 της Εγνατίας Οδού «Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα», διευκολύνοντας τη μετακίνηση κατοίκων, επαγγελματιών και ταξιδιωτών ανάμεσα στη Θράκη και τη Βουλγαρία. Το νέο τμήμα Δημάριο – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα, μήκους περίπου 8 χιλιομέτρων, ολοκληρώνει το πιο βόρειο κομμάτι του άξονα και τίθεται πλέον σε πλήρη λειτουργία.

Στην τελετή παράδοσης αναμένεται να παραστούν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας και ο γενικός γραμματέας Υποδομών Δημήτριος Αναγνώπουλος, υπογραμμίζοντας τη σημασία του έργου για τις διεθνείς και διαπεριφερειακές συνδέσεις της χώρας.

Ο Κάθετος Άξονας 70 αποτελεί μέρος του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου και συνδέει απευθείας την Εγνατία Οδό με τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, δημιουργώντας έναν νέο, σύγχρονο διάδρομο μετακίνησης και εμπορίου.

Έργο στρατηγικής σημασίας για τη Θράκη

Το συγκεκριμένο τμήμα ξεκινά από το Δημάριο και καταλήγει στα σύνορα, προς την πόλη Ρουντόζεμ της Βουλγαρίας. Με την επίσημη παράδοσή του, η διαδρομή ανάμεσα στην Ξάνθη και τη Βουλγαρία γίνεται πιο σύντομη, ασφαλής και λειτουργική, τόσο για ιδιώτες οδηγούς όσο και για τις επαγγελματικές μεταφορές.

Ο κάθετος άξονας «Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα» κατασκευάζεται τμηματικά και περιλαμβάνει τα κομμάτια Ξάνθη – Σμίνθη, Σμίνθη – Εχίνος, Εχίνος – Μελίβοια και Μελίβοια – Δημάριο, με το τελευταίο, προς τα σύνορα, να είναι αυτό που παραδίδεται σήμερα.

Στόχος του έργου είναι η απευθείας σύνδεση της Εγνατίας Οδού με τη Βουλγαρία μέσω νέου μεθοριακού σταθμού, ενώ η υφιστάμενη οδός προσφέρει πρόσβαση και στις περιοχές Σμόλιαν και Ρουντόζεμ της γειτονικής χώρας.

Αναπτυξιακή δυναμική και διασυνοριακή συνεργασία

Όπως είχε επισημάνει σε παλαιότερη επικοινωνία ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, ο κάθετος άξονας δεν είναι απλώς ένα ακόμη οδικό έργο, αλλά «ένας δρόμος που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες σε τουρισμό, εμπόριο και διασυνοριακές σχέσεις».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο νέος δρόμος ενισχύει σημαντικά το παραλιακό μέτωπο της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, διευκολύνοντας την πρόσβαση των κατοίκων της Βουλγαρίας στη χώρα μας και ενισχύοντας τις προοπτικές για πολιτιστικές ανταλλαγές, συνεργασίες και αυξημένη κινητικότητα ανθρώπων και δραστηριοτήτων.

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προσελκύει τουρισμό από Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία και Σερβία και επενδύει συστηματικά στην αναβάθμιση των οδικών και συνοριακών της υποδομών. Ενδεικτικά, βρίσκονται σε εξέλιξη έργα εκσυγχρονισμού στους συνοριακούς σταθμούς, όπως επένδυση ύψους 12 εκατ. ευρώ στο Τελωνείο των Κήπων, ενώ σημαντική παρέμβαση προβλέπεται και στο Τελωνείο των Καστανέων με τη δημιουργία νέου τελωνιακού σταθμού.