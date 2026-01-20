Παράνομη στάθμευση και αντικοινωνική οδηγική συμπεριφορά επανέρχονται στο προσκήνιο, ύστερα από περιστατικό που καταγράφηκε πρόσφατα σε δρόμο της Αθήνας, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά το χρόνιο πρόβλημα της αυθαιρεσίας στους δημόσιους χώρους.

Ένας οδηγός προχώρησε σε διπλή παράβαση, σταθμεύοντας το όχημά του τόσο μπροστά από ράμπα ΑμεΑ όσο και σε θέση στάθμευσης σχολικού λεωφορείου. Η ενέργεια αυτή εμπόδισε τη χρήση της ράμπας από άτομα με κινητικές δυσκολίες και δυσχέρανε τη στάση του σχολικού, επηρεάζοντας τη μετακίνηση μαθητών.

Το γεγονός προκάλεσε την άμεση αντίδραση γονέων, εκπαιδευτικών και πολιτών, οι οποίοι κάλεσαν την αστυνομία και τοποθέτησαν στο όχημα σημείωμα αποδοκιμασίας για τη συμπεριφορά του οδηγού.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η στάθμευση σε ράμπα διάβασης ΑμεΑ ή σε απόσταση μικρότερη των 0,50 μέτρων από αυτήν τιμωρείται με πρόστιμο 150 ευρώ και χαρακτηρίζεται ως αντικοινωνική παράβαση. Επιπλέον, επιβάλλεται αφαίρεση άδειας οδήγησης για 70 ημέρες.

Σε περίπτωση υποτροπής εντός 12 μηνών, το πρόστιμο ανέρχεται σε 1.000 ευρώ και η αφαίρεση διπλώματος ισχύει για 180 ημέρες. Αν ο οδηγός επαναλάβει την ίδια παράβαση μέσα σε πέντε έτη, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει έως και τα 2.000 ευρώ.