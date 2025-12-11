Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη βίαιο περιστατικό κατά τη διάρκεια ελέγχου της Τροχαίας, όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να περάσουν χειροπέδες σε 40χρονη οδηγό που βρισκόταν μπρούμυτα στο πεζοδρόμιο, ύστερα από τροχαία παράβαση.

Οι αστυνομικοί υποστήριξαν, ότι η γυναίκα είχε προηγουμένως επιδείξει βίαιη συμπεριφορά, ενώ το περιστατικό καταγράφηκε από πολίτη και κυκλοφορεί ευρέως στα κοινωνικά δίκτυα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, η γυναίκα φώναζε στους τροχονόμους «τι μου ζήτησες και δεν το έκανα;», την ώρα που δύο αστυνομικοί προσπαθούσαν να της περάσουν χειροπέδες. Η 40χρονη αντιστεκόταν, ενώ γύρω τους συγκεντρωνόταν πλήθος, που ζητούσε επίμονα από τους αστυνομικούς να την αφήσουν.

Παρά τις αντιδράσεις των παρευρισκομένων, οι τροχονόμοι συνέχισαν τη διαδικασία σύλληψης. Τελικά κατάφεραν να της περάσουν χειροπέδες μόνο στο ένα χέρι, πριν τη μεταφέρουν στο Αστυνομικό Τμήμα για περαιτέρω έλεγχο. Στο Τμήμα η γυναίκα εξήγησε στους αστυνομικούς, ότι «έπρεπε να πάρω το παιδί μου από ιατρικό ραντεβού». Μετά την ενημέρωση του εισαγγελέα και τον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος της, αφέθηκε ελεύθερη, ώστε να μπορέσει να μεταβεί στο παιδί της.

Το περιστατικό ξεκίνησε από μια παράνομη στάθμευση, μια παράβαση που όπως σχολίασαν αυτόπτες μάρτυρες, δεν θα έπρεπε να οδηγήσει σε τόσο έντονη σύγκρουση. Οι τροχονόμοι υποστήριξαν, ότι η 40χρονη αντέδρασε επιθετικά, όταν είδε να της βεβαιώνεται η κλήση, γεγονός που οδήγησε στην προσπάθεια σύλληψης.

Το βίντεο από το περιστατικό έχει προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να ζητούν διερεύνηση των ενεργειών των αστυνομικών και να εκφράζουν προβληματισμό για τον τρόπο διαχείρισης του συμβάντος.