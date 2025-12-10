Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται οι δράστες της επίθεσης με μαχαίρι εις βάρος 14χρονου στον Χολαργό το περασμένο Σάββατο – ένας 19χρονος ημεδαπός και ένας 17χρονος αλβανικής καταγωγής.

Ο 19χρονος είχε εμφανιστεί αυτοβούλως στο ΑΤ Χολαργού με τον δικηγόρο του, την ώρα που οι αστυνομικοί προχωρούσαν στη σύλληψη του 17χρονου σε ξενοδοχείο στο Χαϊδάρι. Βίντεο από κάμερα ασφαλείας δείχνει την επεισοδιακή ακινητοποίησή του από τέσσερις άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. με πολιτικά.

Αρχικώς, ο νεαρός διακρίνεται να προσεγγίζει το ξενοδοχείο κρατώντας δύο σακούλες από σούπερ μάρκετ. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε κλείσει δωμάτιο όπου έμενε με τον πατέρα του τις τελευταίες ημέρες.

Με προκλητικό τρόπο

Νωρίτερα, είχε ομολογήσει με προκλητικό τρόπο μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στο TikTok ότι επιτέθηκε με μαχαίρι στον 14χρονο, παραδεχόμενος ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο φίλος του έχουν ποινικό μητρώο, όμως «δεν έχουν πειράξει άνθρωπο χωρίς λόγο».

«Έχω συνομιλίες, έχω στοιχεία. Έχω τα πάντα με το παιδί. Ήμουν εγώ και ο φίλος μου που το κάναμε. Ο φίλος μου του την έδωσε από πίσω. Εγώ από μπροστά. Συνολικά είναι τρεις μαχαιριές. Να πάτε να συναντήσετε το παιδί. Έχει μόνο τρεις ουλές» είχε δηλώσει στην κάμερα ο 17χρονος.

Η σύλληψη

Τα πλάνα του βίντεο δείχνουν τον νεαρό να μπαίνει στο ξενοδοχείο ανυποψίαστος και να αιφνιδιάζεται από τέσσερις αστυνομικούς με πολιτικά, οι οποίοι πέφτουν στην κυριολεξία πάνω του ρίχνοντάς τον στο δάπεδο και τον ακινητοποιούν.

Είχαν ταυτοποιηθεί αμέσως

Ο 17χρονος δεν αντιστέκεται ώσπου να του περάσουν χειροπέδες και στη συνέχεια, συνοδεία των αστυνομικών οδηγείται στο υπηρεσιακό όχημα της Αστυνομίας. Οι δύο δράστες είχαν ταυτοποιηθεί από την πρώτη στιγμή μετά την επίθεση στον ανήλικο στον Χολαργό και σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος τους για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοχρησία και οπλοκατοχή. Αφού διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα εκδόθηκαν και τα εντάλματα σύλληψης εις βάρος τους.

Στο MEGA ο πατέρας του 17χρονου δράστη

Ο μόλις 17 ετών νεαρός δράστης είναι ήδη γνώριμος των Αρχών. Το 2024 κατά την διάρκεια συμπλοκής μεταξύ νεαρών στο Μαρούσι, τραυματίστηκε από μαχαίρι.

Την ίδια χρονιά συνελήφθη για κλοπή μηχανής, για ληστείες, για φθορές στον ηλεκτρικό, για οπλοκατοχή, ενώ σε άλλο επεισόδιο πάλι μεταξύ ανηλίκων είχε τραυματιστεί ξανά με μαχαίρι.

Ο πατέρας του 17χρονου δράστη μίλησε αποκλειστικά στο MEGA.

«Που τσακωθήκανε, που έχουνε μαχαιρώσει τον άλλον για μία κοπέλα το ξέρω, για μία κοπέλα που είναι στη μέση ξέρω εγώ. Μου λέει ”μπαμπά συγγνώμη, εγώ δε φοβάμαι να πάω φυλακή αλλά αν θα βγω έξω θα με χτυπήσουνε, θα βαρέσουνε εμένα να πεθάνω”».

Οι δύο δράστες είναι αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της παράνομης οπλοχρησίας – οπλοκατοχής.

Ο 19χρονος που παραδόθηκε είπε στους αστυνομικούς: «Ο 14χρονος έβγαλε το κατσαβίδι για να το παίξει ιστορία στα κορίτσια. Δεν τον προκαλέσαμε, εκείνος ήρθε με τσαμπουκά στο μέρος μου. Δεν θέλαμε να τον χτυπήσουμε, απλά να συζητήσουμε γιατί έβριζε τις οικογένειες μας. Τον χτυπήσαμε, αφού πήγε να μας επιτεθεί».

Ο 14χρονος έχει διαφύγει τον κίνδυνο και αναρρώνει στο νοσοκομείο από το οποίο αύριο αναμένεται να πάρει εξιτήριο. Οι δικοί του άνθρωποι ζητούν δικαίωση.

