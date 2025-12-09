Συνελήφθη ένας από τους δύο δράστες της επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 14χρονου στον Χολαργό. Σύμφωνα με πληροφορίες ο νεαρός εμφανίστηκε αυτοβ0ούλως στην Αστυνομία.

Από την πρώτη στιγμή μετά την επίθεση είχε ταυτοποιηθεί και σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για ημεδαπό κάτοικο Πειραιά. Ο ίδιος εμφανιζόταν με τον φίλο του που επιτέθηκαν στον 14χρονο να κρατά επιδεικτικά ένα μαχαίρι μετά το αιματηρό επεισόδιο.

Πλέον οι έρευνες της Αστυνομίας εστιάζονται στον εντοπισμό και του δεύτερου δράστη. Πρόκειται για άτομο αλβανικής καταγωγής που εμφανίστηκε προκλητικά σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Τικ Τοκ να ομολογεί την επίθεση. Ο συγκεκριμένος είναι γνωστός στις Αρχές αφού έχει απασχολήσει στο παρελθόν για ληστείες, συμμετοχή σε συμμορία και κλοπές.

Προκλητικός

«Πήγαμε, του την στήσαμε, αλλά είχαμε λόγο. Απειλήθηκε το σπίτι μας. Ήμουνα εγώ και ο φίλος μου που το κάναμε. Ο φίλος μου του την έδωσε από πίσω, εγώ από μπροστά».

Κυνικός, αμετανόητος, θρασύς ο ένας εκ των δύο δραστών που κατάφεραν πολλαπλές μαχαιριές στον 14χρονο μαθητή στον Χολαργό. Μέσα από τα social media ομολογεί, σχεδόν περήφανος την πράξη του.

«Ούτε έξι ούτε εφτά μαχαιριές που λέτε εσείς. Άμα τις είχε φάει, έστω και δύο στην κοιλιά, το παιδί δεν θα ζούσε».

Όπως λέει ο πατέρας του 14χρονο θύματος: «Είναι έξι (τα χτυπήματα), τα δύο στην κοιλιά και τον πονάνε πάρα πολύ. Στην κοιλιά και το μπούτι και σε διάφορα σημεία στο σώμα. Στην κοιλιά είναι λίγο βαθύ το χτύπημα, το μαχαίρι έχει μπει πάρα πολύ βαθιά».

Η 20χρονη

Σύμφωνα με πληροφορίες η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει και την 20χρονη που παρέσυρε τον 14χρονο στο ραντεβού-παγίδα στον Χολαργό.

Αποκαλυπτικά είναι τα μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τον ανήλικο για να τον πείσει να πάει στο ραντεβού:

– 20χρονη: Θα βγούμε καμία βόλτα Παρασκευή που βγαίνω από νοσοκομείο; Αλλά οι δυο μας, μην φέρεις κάποιο άλλο άτομο.

– 14χρονος: Ρε αφού θα πάρεις ταξί έλα Χαλάνδρι, δεν μπορώ Νέα Ιωνία.

– 20χρονη: Έλα, κάνε μου τη χάρη, εγώ που θα σου πάρω και φαγητό, ξεκίνα εσύ να ξεκινήσω κι εγώ.

– 14χρονος: Δεν μπορώ, με τι να έρθω;

– 20χρονη: Ακούς; Ξεκινάω.

– 14χρονος: Έλα ρε…

– 20χρονη: Παραγγέλνω ταξί.

– 14χρονος: Οκ…

Το ανήλικο θύμα, όταν βρέθηκε στο σημείο συνάντησης, δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Με το που έφτασε έξω από το σχολείο, οι δύο δράστες του επιτέθηκαν με κλωτσιές και μπουνιές και στη συνέχεια τον μαχαίρωσαν.

«Έχουμε τσακωθεί και απλά με μαχαιρώσανε. Μου την είχαν στημένη».

Αμέσως μετά την επίθεση, οι δράστες το έβαλαν στα πόδια, με τον 17χρονο, που έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν, να επιμένει ότι βρισκόταν σε άμυνα.

«Εγώ πήγα με χέρια να μιλήσω, μόλις μας είδε απλά έβγαλε μαχαίρι».

Το θράσος των δραστών μάλιστα ξεπερνά κάθε όριο, καθώς μετά την άγρια επίθεση στον 14χρονο δεν δίστασαν να ανεβάσουν φωτογραφίες στο Instagram κρατώντας επιδεικτικά σουγιά.