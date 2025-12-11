Συνελήφθη ο οδηγός μηχανής που παρέσυρε και τραυμάτισε αστυνομικό στην Αττική Οδό, το πρωί της Πέμπτης (11/12) στην Αττική Οδό. Ο αστυνομικός προσπάθησε να σταματήσει την μοτοσικλέτα που ήθελε να διαφύγει του ελέγχου που διενεργούσε κλιμάκιο της Τροχαίας και τον παρέσυρε.

Συγκεκριμένα, ο τροχονόμος βρισκόταν στο σημείο για έλεγχο οχημάτων, καθώς είχαν κλείσει όλες τις λωρίδες. Παρά το γεγονός ότι είχε προηγηθεί σήμα με το οποίο σταματούσε οχήματα, οδηγός μοτοσικλέτας προσπάθησε πιθανώς να διαφύγει τον έλεγχο με αποτέλεσμα να παρασύρει τον αστυνομικό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. του είχαν αφαιρέσει το δίπλωμα από προηγούμενη παράβαση.