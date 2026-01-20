Το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων διοργανώνει διαδικτυακή συζήτηση με θέμα «Η επίπτωση των πρόσφατων γεωπολιτικών εξελίξεων στην Ευρώπη και την Ελλάδα», την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, από 18:00 έως 19:30.

Η εκδήλωση επικεντρώνεται στις κρίσιμες γεωπολιτικές μεταβολές που διαμορφώνουν το ευρωπαϊκό περιβάλλον ασφαλείας και πολιτικής σταθερότητας, καθώς και στις επιπτώσεις τους στην Ελλάδα. Θα εξεταστούν, μεταξύ άλλων, οι προκλήσεις για την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία, η ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή, οι γεωοικονομικές πιέσεις και οι νέες ισορροπίες ισχύος.

Συζητούν:

· Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, Πάντειο Πανεπιστήμιο

· Κωνσταντίνα Μπότσιου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

· Σωτήρης Ρούσσος, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

· Σπύρος Λίτσας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

· Χρήστος Χατζηεμμανουήλ, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Συντονιστής:

· Αθανάσιος Πλατιάς, Πανεπιστήμιο Πειραιώς & Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων

Η συζήτηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι του Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων