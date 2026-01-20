Η καθημερινότητα φέρνει συχνά μικρές αλλά σημαντικές οικονομικές κινήσεις ανάμεσα σε γονείς και παιδιά, ένα «χαρτζιλίκι» για τις σπουδές, κάποια βοήθεια για καθημερινά έξοδα ή μια μικρή μεταφορά χρημάτων μέσω του IRIS. Παρά την απλότητά τους, αυτές οι συναλλαγές μπορεί να προκαλέσουν φορολογική σύγχυση αν δεν γίνουν σωστά. Η ΑΑΔΕ προχώρησε σε διευκρινίσεις για να ξεκαθαρίσει πότε πρόκειται για απλή υποστήριξη και πότε απαιτείται επίσημη δήλωση, προστατεύοντας τόσο τους γονείς όσο και τα παιδιά.

Όπως επισημαίνει η φορολογική διοίκηση, στις περιπτώσεις που η μεταφορά χρημάτων γίνεται για την κάλυψη καθημερινών αναγκών και μικροεξόδων των τέκνων («χαρτζιλίκι») ή γενικότερα για δαπάνες διαβίωσης, δεν υφίσταται υποχρέωση δήλωσης και δεν επιβάλλεται φόρος. Η εξαίρεση αυτή ισχύει ιδίως όταν το παιδί είναι προστατευόμενο μέλος, δηλαδή ανήλικο ή φοιτητής έως 25 ετών, ακόμη και όταν η μεταφορά πραγματοποιείται μέσω συστημάτων άμεσων πληρωμών, όπως το IRIS.

Να αναφέρουμε ότι η δωρεά σε άλλες περιπτώσεις πρέπει να δηλώνεται στην πλατφόρμα myProperty μέσα σε έξι μήνες από την κατάθεση, και αυτός που λαμβάνει τα χρήματα οφείλει να υποβάλει τη δική του υπεύθυνη δήλωση αποδοχής. Ο φόρος άνευ της διαδικασίας υπολογίζεται σε 10%.

Το IRIS έχει γίνει πλέον κομμάτι της καθημερινότητας, με εκατομμύρια συναλλαγές κάθε χρόνο, από μικρές μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών έως πληρωμές σε καταστήματα και υπηρεσίες. Η δημοτικότητα της πλατφόρμας αυξάνεται διαρκώς, καθιστώντας κρίσιμη την κατανόηση των κανόνων για ασφαλείς και νόμιμες μεταφορές χρημάτων.

Αύξηση στη χρήση του IRIS

Η χρήση του IRIS παρουσιάζει σταθερά ανοδική πορεία από το 2020 έως το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΙΑΣ ΑΕ. Ο αριθμός των συναλλαγών αυξήθηκε από 1,6 εκατομμύρια το 2020 σε 57,3 εκατομμύρια το 2024, με ετήσιες μεταβολές που κυμαίνονται από +90% έως και άνω του +150%.

Επτά στις δέκα άμεσες πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω IRIS, με τους χρήστες IRIS P2P (Person to Person) να φτάνουν τα 4,25 εκατομμύρια και τους συμμετέχοντες στο IRIS P2Pro (Person to Professionals) να ανέρχονται σε 583 χιλιάδες επαγγελματίες.

Η αύξηση των συναλλαγών IRIS P2P είναι 1,9 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με το 2024 και 158 φορές σε σχέση με το 2020, ενώ στο IRIS P2Pro η αύξηση φτάνει τις 3 φορές συγκριτικά με το 2024 και 409 φορές σε σχέση με το 2020.

IRIS στο εμπόριο και στις πληρωμές

Το IRIS χρησιμοποιείται πλέον σε περισσότερα από 70.000 e-shops και 1,2 εκατομμύρια POS. Οι υψηλότερες συναλλαγές καταγράφονται σε σούπερ μάρκετ, εστιατόρια και φαρμακεία. Η συνολική αξία συναλλαγών ξεπερνά τα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 409% σε σχέση με το 2024.

Για το 2025, η κατανομή των συναλλαγών της ΔΙΑΣ δείχνει ότι το 32% αφορά πληρωμές RF/QR, το 18,2% πληρωμές Δημοσίου και Επιχειρήσεων, το 17,7% συναλλαγές IRIS Payments, το 15,9% Bank to Bank, το 8% λοιπές υπηρεσίες, το 6,6% πληρωμές σε πύλες και το 1,7% συναλλαγές μέσω ATM και Check.