Αύριο, 21 Ιανουαρίου 2026, καταβάλλεται το επίδομα μητρότητας από τον e-ΕΦΚΑ, μαζί με άλλες κρατικές παροχές, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας περιόδου αυξημένων πληρωμών προς τους πολίτες έως το τέλος του μήνα.

Η πρώτη δόση του επιδόματος προσφέρει ουσιαστική οικονομική ανάσα σε χιλιάδες νέες μητέρες. Η πληρωμή αφορά μισθωτές, ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότισσες που έχουν ολοκληρώσει εγκαίρως την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Τα ποσά θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ.

Η διαδικασία αφορά όσες υπέβαλαν και οριστικοποίησαν την αίτησή τους με πλήρη δικαιολογητικά στο διάστημα από 18 Δεκεμβρίου 2025 έως 15 Ιανουαρίου 2026. Ο οργανισμός επισημαίνει ότι η πίστωση των ποσών θα γίνει αυτόματα στους δηλωμένους λογαριασμούς.

Πώς υπολογίζεται το ποσό

Το ύψος του επιδόματος διαφοροποιείται ανάλογα με τις ασφαλιστικές αποδοχές και τη συνολική ασφαλιστική ιστορία κάθε δικαιούχου. Για παράδειγμα, σε μεικτό μισθό 1.200 ευρώ, ο ΕΦΚΑ καταβάλλει 880 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο μισθό, ενώ ο εργοδότης καλύπτει το υπόλοιπο των 320 ευρώ.

Ποιοι εξαιρούνται από την πληρωμή

Εκτός της συγκεκριμένης πληρωμής παραμένουν:

– Οι ασφαλισμένες υπάλληλοι του Δημοσίου.

– Οι ασφαλισμένες στο ΤΑΠ-ΔΕΗ, καθώς ο κανονισμός υγείας του Ταμείου δεν προβλέπει τη συγκεκριμένη παροχή.

– Οι ασφαλισμένες στο ΤΑΠ-ΟΤΕ, δεδομένου ότι οι αποδοχές τους καταβάλλονται απευθείας από τον εργοδότη.