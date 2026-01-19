Η πρώτη δόση του επιδόματος μητρότητας από τον e-ΕΦΚΑ είναι προ των πυλών, προσφέροντας μια σημαντική οικονομική ανάσα σε χιλιάδες νέες μητέρες. Η πληρωμή αφορά μισθωτές, ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότισσες που έχουν ολοκληρώσει εγκαίρως την υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών. Το ποσό, που υπολογίζεται με βάση τις ασφαλιστικές αποδοχές και την ιστορία κάθε δικαιούχου, θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, σηματοδοτώντας μια στιγμή ανακούφισης και στήριξης.

Η πληρωμή αφορά δικαιούχες που εντάσσονται στις εξής κατηγορίες:

Μισθωτές μητέρες

Ελεύθερες επαγγελματίες

Αγρότισσες

Το επίδομα αφορά όσες υπέβαλαν και οριστικοποίησαν την αίτησή τους με πλήρη δικαιολογητικά στο διάστημα από 18 Δεκεμβρίου 2025 έως 15 Ιανουαρίου 2026. Σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, η πίστωση των ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026.

Πώς υπολογίζεται το ποσό

Το ύψος του επιδόματος μητρότητας διαφοροποιείται ανάλογα με τις ασφαλιστικές αποδοχές και τη συνολική ασφαλιστική ιστορία της κάθε δικαιούχου.

Για παράδειγμα, σε μεικτό μισθό 1.200 ευρώ, ο ΕΦΚΑ καταβάλλει 880 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο μισθό, ενώ ο εργοδότης καλύπτει το υπόλοιπο των 320 ευρώ.

Ποιοι εξαιρούνται

Εκτός πληρωμής παραμένουν:

– Οι ασφαλισμένες υπάλληλοι του Δημοσίου.

– Οι ασφαλισμένες στο ΤΑΠ-ΔΕΗ, καθώς ο κανονισμός υγείας του Ταμείου δεν προβλέπει τη συγκεκριμένη παροχή.

– Οι ασφαλισμένες στο ΤΑΠ-ΟΤΕ, δεδομένου ότι στην περίπτωσή τους οι αποδοχές καταβάλλονται απευθείας από τον εργοδότη.