Το αμιγώς ηλεκτρικό smart # 5 διακρίθηκε με το βραβείο Euro NCAP «Best in Class» ως το ασφαλέστερο μεγάλο SUV του 2025. Το νεότερο μοντέλο της smart απέσπασε πέντε αστέρια στις δοκιμές ασφαλείας του Euro NCAP τον Σεπτέμβριο, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη συνολική βαθμολογία ανάμεσα σε όλα τα μεγάλα SUV που δοκιμάστηκαν το 2025.

Συγκεκριμένα, το smart #5 ξεχώρισε για την κορυφαία του επίδοση στην ασφάλεια στην κατηγορία των μεγάλων SUV. Για τον καθορισμό του τίτλου «Best in Class», ο Euro NCAP υπολογίζει ένα άθροισμα βαθμολογιών από τέσσερις τομείς αξιολόγησης. Το smart #5 αρίστευσε σε αυτήν την απαιτητική διαδικασία, σημειώνοντας 93% στην Προστασία Παιδιών-επιβατών, 92% στα Συστήματα Υποβοήθησης Ασφαλείας, 84% στην Προστασία Ευάλωτων Χρηστών του Δρόμου και 88% στην Προστασία Ενηλίκων Επιβατών. Κανένα άλλο μοντέλο, σε οποιαδήποτε κατηγορία οχημάτων, δεν πέτυχε υψηλότερη βαθμολογία στους τομείς της Προστασίας Παιδιών και των Συστημάτων Υποβοήθησης Ασφαλείας.