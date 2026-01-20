Στην Ευρώπη (ΕΕ 27+4), οι παραδόσεις της Skoda ανήλθαν σε 836.200 οχήματα (+9,9%), οδηγώντας για πρώτη φορά τη μάρκα στην τρίτη θέση της ευρωπαϊκής αγοράς.

Καθοριστικό ρόλο στη θετική αυτή πορεία διαδραμάτισε η ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης. Τα αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά μοντέλα αντιπροσώπευσαν το 25,7% των συνολικών παραδόσεων της Skoda στην Ευρώπη, ενώ η αυξημένη ζήτηση για τα αμιγώς ηλεκτρικά Elroq και Enyaq ανέδειξε τη μάρκα στην τέταρτη θέση μεταξύ των κατασκευαστών ηλεκτρικών οχημάτων στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η Skoda Auto παρέδωσε το 2025 συνολικά 1.043.900 οχήματα παγκοσμίως, σημειώνοντας αύξηση 12,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και καταγράφοντας την ισχυρότερη εμπορική της επίδοση των τελευταίων έξι ετών.

Στην Ευρώπη (ΕΕ 27+4), τα αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά μοντέλα της Skoda αντιπροσώπευσαν το 25,7% των συνολικών παραδόσεων της μάρκας, γεγονός που σημαίνει ότι ένα στα τέσσερα οχήματα παραδόθηκε με δυνατότητα φόρτισης.