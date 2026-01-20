Τα supercars στην Ελλάδα κατάφεραν μέσα στο 2025 να κερδίσουν και πάλι τις εντυπώσεις. Συγκεκριμένα, η Lamborghini πέτυχε έξι πωλήσεις, εκ των οποίων οι τέσσερις αφορούσαν την Urus. Το ιταλικό, πανάκριβο SUV φέρει twin-turbo V8 κινητήρα βενζίνης με συνολική ισχύ 650 ίππους.

Επίσης, υπάρχει και η υβριδική με 800 ίππους. Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνωστός V8 twin-turbo των 4.0 λίτρων, ο οποίος συνεργάζεται τώρα με έναν ηλεκτροκινητήρα 197 ίππων. Η συνδυαστική ισχύς αγγίζει τους 800 ίππους και η ροπή εκτοξεύεται στα 950 Nm. Η μπαταρία των 25,9 kWh χαρίζει ηλεκτρική αυτονομία περίπου 60 χιλιομέτρων.

Το νέο μοντέλο κοστίζει κοντά στις 400 χιλιάδες ευρώ. Eπίσης, η Ferrari πούλησε μόλις ένα μοντέλο.