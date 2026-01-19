Ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τους οικισμούς Παβλίβκα, στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, και Νοβοπαβλίβκα, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Το πρακτορείο Ρόιτερς ανέφερε ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία από ανεξάρτητες πηγές.

Παράλληλα, κρίσιμης σημασίας εγκατάσταση υποδομής υπέστη σοβαρές ζημιές ύστερα από ρωσική πυραυλική επίθεση στο Χάρκοβο, όπως γνωστοποίησε ο δήμαρχος της πόλης Ιχόρ Τερέχοφ.

«Ο εχθρός επιτέθηκε σε κρίσιμης σημασίας εγκατάσταση υποδομής με αρκετούς πυραύλους, προκαλώντας σημαντικές ζημιές», ανέφερε ο Τερέχοφ μέσω Telegram.

Ο δήμαρχος δεν έδωσε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το είδος της εγκατάστασης που επλήγη.