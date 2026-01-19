Το μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι παρέμεινε σήμερα κλειστό για τρίτη φορά από τα μέσα Δεκεμβρίου λόγω κινητοποίησης των εργαζομένων που ζητούν καλύτερες συνθήκες εργασίας.

Περίπου 300 εργαζόμενοι συμμετείχαν σε γενική συνέλευση και ψήφισαν υπέρ της επανάληψης των απεργιακών κινητοποιήσεων.

Την απόφαση για απεργία ανακοίνωσε και επιβεβαίωσε η διασυνδικαλιστική επιτροπή που περιλαμβάνει τα συνδικάτα CFDT, CGT και SUD.

“Το μουσείο δεν ανοίγει σήμερα”, δήλωσε μια εκπρόσωπος του μουσείου.

Προηγουμένως περίπου 300 εργαζόμενοι που μετείχαν το πρωί σε γενική συνέλευση είχαν ψηφίσει υπέρ της επανάληψης των απεργιακών κινητοποιήσεων που ξεκίνησαν στις 15 Δεκεμβρίου, δήλωσαν παράλληλα οι εκπρόσωποι της διασυνδικαλιστικής επιτροπής (CFDT, CGT, SUD).