Στο Μέγαρο Μαξίμου συναντάται σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με 25 εκπροσώπους των αγροτών, στη μία το μεσημέρι, σε σύσκεψη με τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών και της ΑΑΔΕ.

«Οι αγρότες γνωρίζουν ότι το πλαίσιο των παρεμβάσεων που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση έχει πρακτικά ήδη ανακοινωθεί. Και το πλαίσιο αυτό ορίζεται με σαφήνεια από τα δημοσιονομικά περιθώρια, τα οποία εξαντλήσαμε, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ευρωπαϊκούς κανόνες», σημείωσε ο πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, καθορίζοντας το πλαίσιο ενόψει της σημερινής συζήτησης.

Η κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές πως δεν υπάρχει δυνατότητα για επιπλέον οικονομικά μέτρα. Ωστόσο, οι αγροτοκτηνοτρόφοι αναμένεται να ζητήσουν την πλήρη αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου κοινοτικού κονδυλίου για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα.

Στο τραπέζι του διαλόγου τίθενται τα 14 αιτήματα των αγροτών, με έμφαση στη συμφωνία Mercosur, στο φθηνότερο ρεύμα και πετρέλαιο, στις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ για νόσους και φυσικούς κινδύνους, καθώς και στην αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

Διαρθρωτικά μέτρα και έλεγχοι

Κεντρικό αίτημα των αγροτών αποτελούν τα διαρθρωτικά μέτρα. Ζητούν εντατικοποίηση των ελέγχων στα εισαγόμενα αγροτικά προϊόντα, ώστε να διαπιστώνεται η τήρηση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όπως υπογραμμίζουν, πρόκειται για μέτρο χωρίς δημοσιονομικό κόστος, απαντώντας έτσι στην πρόσφατη συνέντευξη του πρωθυπουργού.

Επιπλέον, ζητούν επίσπευση των διασταυρώσεων και ελέγχων που αφορούν τις δικές τους δηλώσεις. Σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπως το Κιλκίς και η Πέλλα, υπάρχουν παραγωγοί που παραμένουν απλήρωτοι για πάνω από έναν χρόνο, λόγω εκκρεμών ελέγχων. Οι αγρότες επιμένουν στην άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών, ώστε να καταβληθούν οι αποζημιώσεις και επιδοτήσεις.

Οι «κόκκινες γραμμές» και η αποκλιμάκωση

Οι αγρότες θέτουν τρεις κόκκινες γραμμές: τη μείωση του κόστους παραγωγής, την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και την αντιμετώπιση της ευλογιάς.

Την ίδια ώρα, στα μπλόκα που είχαν ήδη συναντηθεί με τον πρωθυπουργό την προηγούμενη εβδομάδα, ξεκινά από σήμερα η σταδιακή απομάκρυνση των τρακτέρ. Ενδεικτικά, στο μπλόκο της Ημαθίας, στην Εγνατία Οδό πριν από τη Βέροια, οι αγρότες αποχωρούν, διαδικασία που αναμένεται να ακολουθηθεί και στα υπόλοιπα σημεία κινητοποιήσεων.

Παράλληλα, δύο αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων κλήθηκαν για ανωμοτί κατάθεση την ερχόμενη Τετάρτη, για τα αδικήματα της παρακώλυσης συγκοινωνιών, της επικίνδυνης οδήγησης και των επικίνδυνων παρεμβάσεων στην οδική κυκλοφορία. Η υπόθεση αφορά το κλείσιμο της Εθνικής Οδού την 1η Δεκεμβρίου.